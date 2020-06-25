Уайлдер подтвердил желание Спенса перейти в клуб Премьер-Лиги

Джед Спенс Главный тренер "Мидлсбро" Крис Уайлдер подтвердил желание крайнего защитника Джеда Спенса перейти в клуб Премьер-Лиги.

21-летний Спенс, блестяще отыгравший минувший сезон за "Ноттингем Форест" на правах аренды, является трансферной целью для "Тоттенхэма", и пресса уже неоднократно сообщала, что "шпоры" близки к покупке Джеда.

"Мидлсбро" готов удовлетворить желание Спенса, однако клуб Чемпионшипа установил определенную цену за Джеда и не готов довольствоваться меньшим.

"Ну, мы не хотим продешевить. При моем вмешательстве мы установили цену, справедливую цену. Мы не хотим никого удерживать силой".

"Джед дал ясно понять, что хочет выступать в Премьер-Лиге, он заслужил эту возможность своей игрой. Невозможно отрицать, что он провел невероятный сезон и вызывает большой интерес, однако цена должна быть правильной".

"Уверен, если это случится, все мы будем счастливы заключению сделки".

"Мы обладаем игроком, который провел великолепный сезон, и большой переход должен стать его наградой. А мы должны получить справедливую цену как за лучшего правого вингбека английского происхождения в возрасте до 21 года", — цитирует Уайлдера Evening Standard.


Метки Мидлсбро, Спенс, Тоттенхэм, Уайлдер

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2022 08:00

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  1. gidro-met 25.06.2022 09:22 # gidro-met
    в такой то ротяру до 3 бананов сразу залезло бы)

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  2. zaeba1l 25.06.2022 08:41 # zaeba1l
    Ну дык вытащи Мидлсбро в АПЛ... В чем проблема?

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