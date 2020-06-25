Уайлдер подтвердил желание Спенса перейти в клуб Премьер-Лиги

Главный тренер "Мидлсбро" Крис Уайлдер подтвердил желание крайнего защитника Джеда Спенса перейти в клуб Премьер-Лиги.

21-летний Спенс, блестяще отыгравший минувший сезон за "Ноттингем Форест" на правах аренды, является трансферной целью для "Тоттенхэма", и пресса уже неоднократно сообщала, что "шпоры" близки к покупке Джеда.



"Мидлсбро" готов удовлетворить желание Спенса, однако клуб Чемпионшипа установил определенную цену за Джеда и не готов довольствоваться меньшим.



"Ну, мы не хотим продешевить. При моем вмешательстве мы установили цену, справедливую цену. Мы не хотим никого удерживать силой".



"Джед дал ясно понять, что хочет выступать в Премьер-Лиге, он заслужил эту возможность своей игрой. Невозможно отрицать, что он провел невероятный сезон и вызывает большой интерес, однако цена должна быть правильной".



"Уверен, если это случится, все мы будем счастливы заключению сделки".



"Мы обладаем игроком, который провел великолепный сезон, и большой переход должен стать его наградой. А мы должны получить справедливую цену как за лучшего правого вингбека английского происхождения в возрасте до 21 года", — цитирует Уайлдера Evening Standard.