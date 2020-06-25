Уайлдер подтвердил желание Спенса перейти в клуб Премьер-Лиги
Главный тренер "Мидлсбро" Крис Уайлдер подтвердил желание крайнего защитника Джеда Спенса перейти в клуб Премьер-Лиги.
21-летний Спенс, блестяще отыгравший минувший сезон за "Ноттингем Форест" на правах аренды, является трансферной целью для "Тоттенхэма", и пресса уже неоднократно сообщала, что "шпоры" близки к покупке Джеда.
"Мидлсбро" готов удовлетворить желание Спенса, однако клуб Чемпионшипа установил определенную цену за Джеда и не готов довольствоваться меньшим.
"Ну, мы не хотим продешевить. При моем вмешательстве мы установили цену, справедливую цену. Мы не хотим никого удерживать силой".
"Джед дал ясно понять, что хочет выступать в Премьер-Лиге, он заслужил эту возможность своей игрой. Невозможно отрицать, что он провел невероятный сезон и вызывает большой интерес, однако цена должна быть правильной".
"Уверен, если это случится, все мы будем счастливы заключению сделки".
"Мы обладаем игроком, который провел великолепный сезон, и большой переход должен стать его наградой. А мы должны получить справедливую цену как за лучшего правого вингбека английского происхождения в возрасте до 21 года", — цитирует Уайлдера Evening Standard.
25.06.2022 08:00
Просмотров: 334
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
в такой то ротяру до 3 бананов сразу залезло бы)
(ответить)
Ну дык вытащи Мидлсбро в АПЛ... В чем проблема?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий