"Арсенал" достиг договоренности насчет перехода Жезуса
"Арсенал" достиг принципиальной договоренности с "Манчестер Сити" насчет приобретения нападающего Габриэля Жезуса.
Сторонам все еще предстоит уладить некоторые детали, а самому Жезусу нужно пройти медобследование и согласовать условия личного контракта.
Однако принципиальная договоренность между клубами уже достигнута, и "Сити" сможет получит за 25-летнего игрока сборной Бразилии 45 миллионов фунтов.
Как отмечает Sky Sports, "Арсенал" общался с представителями Жезуса на протяжении шести последних лет, и Габриэль уже подтвердил свое желание присоединиться к "канонирам".
На "Эмирейтс" Жезуса ждет значительное повышение зарплаты, гарантия регулярной игры в футбол и возможность снова работать с Микелем Артетой, который ассистировал Хосепу Гвардиоле в "Сити", поэтому решение Габриэля было простым.
Простым было решение и для "Сити", ведь у Жезуса остается только 12 месяцев по контракту, а "горожане" едва укрепили нападение Эрлингом Холандом и Хулианом Альваресом.
25.06.2022 07:00
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Последние комментарии:
как бы второй Обамеянг не получился с такой зарплатой
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Поторопились. Надо было ещё 6 лет пронаблюдать, а потом уже думать что с ним делать.
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КОРОЛЬ!!!
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Норм так вести игрока 6 лет и по итогу подписать :D
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КОРОЛЬ!!!
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