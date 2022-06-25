"Арсенал" достиг договоренности насчет перехода Жезуса

Габриэль Жезус "Арсенал" достиг принципиальной договоренности с "Манчестер Сити" насчет приобретения нападающего Габриэля Жезуса.

Сторонам все еще предстоит уладить некоторые детали, а самому Жезусу нужно пройти медобследование и согласовать условия личного контракта.

Однако принципиальная договоренность между клубами уже достигнута, и "Сити" сможет получит за 25-летнего игрока сборной Бразилии 45 миллионов фунтов.

Как отмечает Sky Sports, "Арсенал" общался с представителями Жезуса на протяжении шести последних лет, и Габриэль уже подтвердил свое желание присоединиться к "канонирам".

На "Эмирейтс" Жезуса ждет значительное повышение зарплаты, гарантия регулярной игры в футбол и возможность снова работать с Микелем Артетой, который ассистировал Хосепу Гвардиоле в "Сити", поэтому решение Габриэля было простым.

Простым было решение и для "Сити", ведь у Жезуса остается только 12 месяцев по контракту, а "горожане" едва укрепили нападение Эрлингом Холандом и Хулианом Альваресом.


Метки Арсенал, Жезус, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2022 07:00

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Последние комментарии:




  1. irbis85 25.06.2022 07:39 # irbis85
    как бы второй Обамеянг не получился с такой зарплатой

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  2. royal-sovereign 25.06.2022 07:25 # royal-sovereign
    Поторопились. Надо было ещё 6 лет пронаблюдать, а потом уже думать что с ним делать.

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  3. slash-lfc 25.06.2022 07:16 # slash-lfc
    КОРОЛЬ!!!

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  4. abse 25.06.2022 07:03 # abse
    Норм так вести игрока 6 лет и по итогу подписать :D

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  5. englandonelove 25.06.2022 07:00 # englandonelove
    КОРОЛЬ!!!

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