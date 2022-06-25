"Арсенал" достиг договоренности насчет перехода Жезуса

"Арсенал" достиг принципиальной договоренности с "Манчестер Сити" насчет приобретения нападающего Габриэля Жезуса.

Сторонам все еще предстоит уладить некоторые детали, а самому Жезусу нужно пройти медобследование и согласовать условия личного контракта.



Однако принципиальная договоренность между клубами уже достигнута, и "Сити" сможет получит за 25-летнего игрока сборной Бразилии 45 миллионов фунтов.



Как отмечает Sky Sports, "Арсенал" общался с представителями Жезуса на протяжении шести последних лет, и Габриэль уже подтвердил свое желание присоединиться к "канонирам".



На "Эмирейтс" Жезуса ждет значительное повышение зарплаты, гарантия регулярной игры в футбол и возможность снова работать с Микелем Артетой, который ассистировал Хосепу Гвардиоле в "Сити", поэтому решение Габриэля было простым.



Простым было решение и для "Сити", ведь у Жезуса остается только 12 месяцев по контракту, а "горожане" едва укрепили нападение Эрлингом Холандом и Хулианом Альваресом.