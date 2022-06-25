"Челси" готов отдать 38 млн. фунтов и Вернера за Де Лигта

"Челси" выразил готовность отдать за защитника "Ювентуса" Маттейса Де Лигта 45 миллионов евро (38 млн. фунтов) плюс своего нападающего Тимо Вернера.

Контракт Де Лигта с "Ювентусом" подразумевает внушительные отступные в 120 млн. евро (103 млн. фунтов), однако клуб из Турина, судя по всему, готов довольствоваться меньшим.



Дело в том, что Маттейс пока не соглашается продлевать свой истекающий в 2024 году контракт и, по слухам, видит свое будущее в Премьер-Лиге.



Sky Sports подтверждает, что "Челси" рассматривает Де Лигта на замену покинувшим клуб Антонио Рюдигеру и Андреасу Кристенсену, и "синие" готовы использовать Вернера в качестве разменной монеты.



Два года назад Вернер обошелся "Челси" в 50 млн. фунтов, поэтому можно сказать, что предложение "синих" близко к тому, на что рассчитывает "Ювентус".



Добавим, некогда Де Лигта называли преемником Вирила Ван Дейка из "Ливерпуля", однако Маттейс так и не оправдал ожиданий за свои три года в Турине. 22-летний голландец стал виновником назначения шести пенальти из-за чрезмерной агрессии и неспособности постичь итальянскую оборонительную тактику.