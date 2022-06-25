"Челси" готов отдать 38 млн. фунтов и Вернера за Де Лигта

Маттейс Де Лигт "Челси" выразил готовность отдать за защитника "Ювентуса" Маттейса Де Лигта 45 миллионов евро (38 млн. фунтов) плюс своего нападающего Тимо Вернера.

Контракт Де Лигта с "Ювентусом" подразумевает внушительные отступные в 120 млн. евро (103 млн. фунтов), однако клуб из Турина, судя по всему, готов довольствоваться меньшим.

Дело в том, что Маттейс пока не соглашается продлевать свой истекающий в 2024 году контракт и, по слухам, видит свое будущее в Премьер-Лиге.

Sky Sports подтверждает, что "Челси" рассматривает Де Лигта на замену покинувшим клуб Антонио Рюдигеру и Андреасу Кристенсену, и "синие" готовы использовать Вернера в качестве разменной монеты.

Два года назад Вернер обошелся "Челси" в 50 млн. фунтов, поэтому можно сказать, что предложение "синих" близко к тому, на что рассчитывает "Ювентус".

Добавим, некогда Де Лигта называли преемником Вирила Ван Дейка из "Ливерпуля", однако Маттейс так и не оправдал ожиданий за свои три года в Турине. 22-летний голландец стал виновником назначения шести пенальти из-за чрезмерной агрессии и неспособности постичь итальянскую оборонительную тактику.


Метки Де Лигт, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2022 06:00

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