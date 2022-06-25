"Арсенал" ожидает подписать Жезуса на следующей неделе

"Арсенал" ожидает завершить приобретение нападающего "Манчестер Сити" Габриэля Жезуса в течение 7-10 ближайших дней.

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, "Арсенал" значительно продвинулся в переговорах по Жезусу. Продвинулся настолько, что теперь "канониры" уверены в заключении сделки.



Ожидается, что остальные детали будут улажены в ближайшие дни, и на следующей неделе Габриэль официально присоединится к команде Микеля Артеты.



Жезус с самого начала был трансферной целью номер один "Арсенала" на это лето. Продажа 25-летнего бразильца может принести "Сити" около 50 миллионов фунтов, что позволит "горожанам" полностью отбить покупку полузащитника "Лидса" Калвина Филлипса.