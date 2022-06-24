"Ньюкасл" согласовал стоимость Ботмана

"Лилль", наконец, принял предложение "Ньюкасла" о покупке защитника Свена Ботмана.

"Ньюкасл" сражался за Ботмана еще в январе, однако "Лилль" заблокировал сделку, несмотря на желание самого Свена присоединиться к команде Эдди Хау.



Переговоры по Ботману этим летом складывались непросто. На Свена претендовали и некоторые другие клубы, включая "Милан", а пресса неоднократно сообщала, что у "сорок" есть альтернативы 22-летнему голландцу.



Обращаться к альтернативным вариантам все-таки не пришлось, потому что "Лилль" согласился отпустить Ботмана на "Сент-Джеймс Парк" примерно за 35 миллионов фунтов, сообщает BBC.



На следующей неделе Свен прилетит в Англию, чтобы пройти медобследование и согласовать заключительные детали контракта.