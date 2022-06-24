Уэйн Руни ушел из "Дерби"

Уэйн Руни покинул должность главного тренера "Дерби", вылетевшего из Чемпионшипа по итогам сезона 2021/22.

36-летний Руни тренировал "Дерби" с 2020 года. Несмотря на огромные усилия Уэйна и его подопечных в минувшем сезоне, "бараны" не смогли избежать вылета из Чемпионшипа — снятие 21 очка и трансферное эмбарго не позволи этому случиться.



В конце сезона Руни сказал, что его будущее напрямую зависит от того, обретет ли "Дерби" нового владельца. До сих пор этого не произошло — клуб с "Прайд Парк" остается под внешней администрацией.



В итоге Руни решил, что не будет тренировать "Дерби" в Лиге Один, несмотря на то, что его контракт истекал через год.



"Я чувствую, что сейчас этот клуб должен повести тот, кто обладает свежей энергией и на кого не повлияли события последних 18 месяцев", — сообщил Руни в прощальном заявлении.