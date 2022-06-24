"Сити" согласовал приобретение Филлипса

Калвин Филлипс "Манчестер Сити" согласовал приобретение полузащитника "Лидса" и сборной Англии Калвина Филлипса.

Как сообщает BBC, "Сити" заплатит за Филлипса 42 миллиона фунтов, а еще 3 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов.

26-летний англичанин с самого начала был целью номер один "горожан" на замену Фернандиньо, который покидает "Этихад" в конце июня после девяти сезонов выступлений.

Филлипс является продуктом академии "Лидса". Калвин сыграл 214 матчей за клуб с "Элланд Роуд" после своего дебюта в 2015 году.

И хотя Филлипс всегда говорил о своей преданности родному "Лидсу", Калвин едва ли откажет "Сити". Чемпионы Премьер-Лиги надеются подтвердить этот трансфер на следующей неделе.

Добавим, из-за проблем со здоровьем Филлипс смог сыграть только 23 матча за "Лидс" в прошлом сезоне.


Метки Лидс, Манчестер Сити, Филлипс

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2022 21:00

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 24.06.2022 22:34 # thegodfather
    Ща еще день другой, и императоры начнут топариков оформлять. Скриньте

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  2. negan 24.06.2022 22:10 # negan
    СИТИ ПИДОРЫ

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  3. normanreedus1 24.06.2022 21:41 # normanreedus1
    сити нехило так усиливаются, тяжело будет с ними бороться

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  4. hunter022 24.06.2022 21:40 # hunter022
    Большая часть офицерского состава группировки Вооруженных сил Украины в котле Горское - Золотое была уничтожена, рядовые сдались в плен. Об этом заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий #Киселев.

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  5. hunter022 24.06.2022 21:39 # hunter022
    Прилёт Искандеров по украинской группировке под Харьковом


    Более 500 солдат 200-х и много 300-х.

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  6. b84 24.06.2022 21:38 # b84
    О
    ФИНАЛОВ
    О

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  7. slash-lfc 24.06.2022 21:26 # slash-lfc
    КОРОЛИ!!! Достойная замена КОРОЛЮ Фернандиньо!!!

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  8. dexter 24.06.2022 21:21 # dexter
    Fast on a rough road riding
    High through the mountains climbing
    Twistin', turning, further from my home
    Young like a new moon rising
    Fierce through the rain and lightning
    Wandering out into this great unknown
    And I don't want no one to cry
    But tell 'em if I don't survive
    I was born free
    I was born free
    I was born free

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  9. jokerz 24.06.2022 21:18 # jokerz
    Эльче мимо всиравно

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  10. takernotagiver 24.06.2022 21:12 # takernotagiver
    Годный игрок. А под руководством Гвардиолы станет ещё лучше.

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  11. dexter 24.06.2022 21:08 # dexter
    60 евриков за калеку, норм. Типичные ситявые хуесосы...

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  12. true-manc 24.06.2022 21:07 # true-manc
    скузня уже обоссалась)))

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  13. pamirec777 24.06.2022 21:05 # pamirec777
    Надеюсь сити и псг в ближайшие 20 лет не выиграют ЛЧ

    Аминь

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  14. true-manc 24.06.2022 21:03 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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