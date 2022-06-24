"Сити" согласовал приобретение Филлипса
"Манчестер Сити" согласовал приобретение полузащитника "Лидса" и сборной Англии Калвина Филлипса.
Как сообщает BBC, "Сити" заплатит за Филлипса 42 миллиона фунтов, а еще 3 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов.
26-летний англичанин с самого начала был целью номер один "горожан" на замену Фернандиньо, который покидает "Этихад" в конце июня после девяти сезонов выступлений.
Филлипс является продуктом академии "Лидса". Калвин сыграл 214 матчей за клуб с "Элланд Роуд" после своего дебюта в 2015 году.
И хотя Филлипс всегда говорил о своей преданности родному "Лидсу", Калвин едва ли откажет "Сити". Чемпионы Премьер-Лиги надеются подтвердить этот трансфер на следующей неделе.
Добавим, из-за проблем со здоровьем Филлипс смог сыграть только 23 матча за "Лидс" в прошлом сезоне.
24.06.2022 21:00
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Ща еще день другой, и императоры начнут топариков оформлять. Скриньте
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СИТИ ПИДОРЫ
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сити нехило так усиливаются, тяжело будет с ними бороться
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ФИНАЛОВ
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КОРОЛИ!!! Достойная замена КОРОЛЮ Фернандиньо!!!
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Fast on a rough road riding
High through the mountains climbing
Twistin', turning, further from my home
Young like a new moon rising
Fierce through the rain and lightning
Wandering out into this great unknown
And I don't want no one to cry
But tell 'em if I don't survive
I was born free
I was born free
I was born free
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Эльче мимо всиравно
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Годный игрок. А под руководством Гвардиолы станет ещё лучше.
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60 евриков за калеку, норм. Типичные ситявые хуесосы...
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скузня уже обоссалась)))
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Надеюсь сити и псг в ближайшие 20 лет не выиграют ЛЧ
Аминь
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КОРОЛИ!!!
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