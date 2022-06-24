"Сити" согласовал приобретение Филлипса

"Манчестер Сити" согласовал приобретение полузащитника "Лидса" и сборной Англии Калвина Филлипса.

Как сообщает BBC, "Сити" заплатит за Филлипса 42 миллиона фунтов, а еще 3 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов.



26-летний англичанин с самого начала был целью номер один "горожан" на замену Фернандиньо, который покидает "Этихад" в конце июня после девяти сезонов выступлений.



Филлипс является продуктом академии "Лидса". Калвин сыграл 214 матчей за клуб с "Элланд Роуд" после своего дебюта в 2015 году.



И хотя Филлипс всегда говорил о своей преданности родному "Лидсу", Калвин едва ли откажет "Сити". Чемпионы Премьер-Лиги надеются подтвердить этот трансфер на следующей неделе.



Добавим, из-за проблем со здоровьем Филлипс смог сыграть только 23 матча за "Лидс" в прошлом сезоне.