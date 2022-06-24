Новый тренер "Аякса" уверен, что Тимбер откажет МЮ

Новый главный тренер "Аякса" Альфред Шредер уверен, что защитник Юрриен Тимбер откажется от перехода в "Манчестер Юнайтед".

Согласно слухам, "Юнайтед" рассматривал 20-летнего Тимбера в качестве своей приоритетной цели по укреплению линии обороны в это трансферное окно.



Однако Шредер, сменивший Эрика Тен Хага в Амстердаме, полон уверенности, что на карьере Юрриена в "Аяксе" рано ставить крест.



"Я разговаривал с Юрриеном, и я предполагаю, он останется в "Аяксе".



"Тимбер — умный парень, и он знает, как лучше для него. Мы думаем, что его время в "Аяксе" еще не закончилось", — сообщил Шредер ESPN.nl.