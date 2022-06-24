Жезус остается целью номер один "Арсенала"

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус остается трансферной целью номер один "Арсенала" на это лето.

Ранее этим летом "Арсенал" приобрел Маркиньоса и заключил новый контракт с Эдди Нкетиа, однако "канониры" по-прежнему решительно настроены в отношении Жезуса.



Как сообщает Дэвид Орнстейн из The Athletic, главный тренер "Арсенала" Микель Артета хочет заполучить Жезуса "как можно скорее" и "готов строить" атакующую игру команды вокруг Габриэля.



Однако одного желания мало — пока "канониры" не могут договориться с "Сити" о размере компенсации за 25-летнего бразильца, у которого остается только 12 месяцев по контракту. В данный момент переговоры продолжаются.







