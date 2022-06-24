Жезус остается целью номер один "Арсенала"

Габриэль Жезус Нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус остается трансферной целью номер один "Арсенала" на это лето.

Ранее этим летом "Арсенал" приобрел Маркиньоса и заключил новый контракт с Эдди Нкетиа, однако "канониры" по-прежнему решительно настроены в отношении Жезуса.

Как сообщает Дэвид Орнстейн из The Athletic, главный тренер "Арсенала" Микель Артета хочет заполучить Жезуса "как можно скорее" и "готов строить" атакующую игру команды вокруг Габриэля.

Однако одного желания мало — пока "канониры" не могут договориться с "Сити" о размере компенсации за 25-летнего бразильца, у которого остается только 12 месяцев по контракту. В данный момент переговоры продолжаются.


Метки Арсенал, Жезус, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2022 19:00

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 24.06.2022 19:36 # gidro-met
    АРСЕНАЛЬЧЕР , эт о Фаталити от скороспелки

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  2. true-manc 24.06.2022 19:11 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  3. jirrort 24.06.2022 19:07 # jirrort
    Очень забавная морда у этого Жезуса.

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