Жезус остается целью номер один "Арсенала"
Нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус остается трансферной целью номер один "Арсенала" на это лето.
Ранее этим летом "Арсенал" приобрел Маркиньоса и заключил новый контракт с Эдди Нкетиа, однако "канониры" по-прежнему решительно настроены в отношении Жезуса.
Как сообщает Дэвид Орнстейн из The Athletic, главный тренер "Арсенала" Микель Артета хочет заполучить Жезуса "как можно скорее" и "готов строить" атакующую игру команды вокруг Габриэля.
Однако одного желания мало — пока "канониры" не могут договориться с "Сити" о размере компенсации за 25-летнего бразильца, у которого остается только 12 месяцев по контракту. В данный момент переговоры продолжаются.
24.06.2022 19:00
Просмотров: 793
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
АРСЕНАЛЬЧЕР , эт о Фаталити от скороспелки
(ответить)
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Очень забавная морда у этого Жезуса.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий