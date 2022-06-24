Кепа раскритиковал тактику Лэмпарда

Фрэнк Лэмпард и Кепа Аррисабалага Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага раскритиковал тактику бывшего наставника "синих" Фрэнка Лэмпарда.

Лэмпард, легенда "Челси", возглавил лондонскую команду перед стартом сезона 2019/20, но продержался только полтора года, после чего уступил свое место Тухелю.

При Тухеле "синие" выиграли Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира, и Кепа связывает эти успехи с изменением тактики относительно примитивного футбола Лэмпарда.

"Да, у нас была не такая продуманная игра (при Лэмпарде). От нас не требовалось разыгрывать мяч из глубины, мы меньше планировали и имели больше свободы, чтобы выражать себя. Мы бегали вперед и назад, меньше контролируя игру".

"При Тухеле мы вернулись к контролю над игрой. Это правда, что в Премьер-Лиге мы не были близки к двум фаворитам, но в других соревнованиях мы показали себя очень боевитой командой", — сообщил Кепа Marca.


Метки Аррисабалага, Лэмпард, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2022 18:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 24.06.2022 18:32 # true-manc
    Кепа! Кепа! Кепаааааааааааа!

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  2. gidro-met 24.06.2022 18:25 # gidro-met
    верно говорит. от традиционного английского стиля перешли к более хитро продуманному немецкому, но с сохранением физики

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  3. chebrec 24.06.2022 18:24 # chebrec
    Ты ботало то свое завязывай, завязывай!!!

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