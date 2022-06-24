Кепа раскритиковал тактику Лэмпарда

Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага раскритиковал тактику бывшего наставника "синих" Фрэнка Лэмпарда.

Лэмпард, легенда "Челси", возглавил лондонскую команду перед стартом сезона 2019/20, но продержался только полтора года, после чего уступил свое место Тухелю.



При Тухеле "синие" выиграли Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира, и Кепа связывает эти успехи с изменением тактики относительно примитивного футбола Лэмпарда.



"Да, у нас была не такая продуманная игра (при Лэмпарде). От нас не требовалось разыгрывать мяч из глубины, мы меньше планировали и имели больше свободы, чтобы выражать себя. Мы бегали вперед и назад, меньше контролируя игру".



"При Тухеле мы вернулись к контролю над игрой. Это правда, что в Премьер-Лиге мы не были близки к двум фаворитам, но в других соревнованиях мы показали себя очень боевитой командой", — сообщил Кепа Marca.