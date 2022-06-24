Роналду останется в "Юнайтед"

Нападающий Криштиану Роналду, вероятно, останется в "Манчестер Юнайтед", вопреки газетным слухам.

Сегодня утром португальское издание Record сообщило, что Роналду может покинуть "Юнайтед" спустя всего один год после своего возвращения в клуб.



Криштиану, как утверждает португальская пресса, опасается, что у нового главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага не будет правильных инструментов, чтобы превратить команду в претендента на трофеи.



Опасения Роналду пока что подтверждает бездействие "Юнайтед" на трансферном рынке. "Дьяволы" до сих пор не совершили ни одного приобретения и вдобавок не могут избавиться от балласта.



Однако Sky Sports удалось выяснить, что 37-летний Роналду планирует приступить к предсезонной подготовке с "Юнайтед" после окончания своего отпуска.



Также Sky Sports опровергает появившуюся в немецкой прессе информацию о намерении "Баварии" переманить Криштиану. Экс-игрок "Реала" и "Ювентуса" просто не соответствует трансферной философии чемпионов Бундеслиги.