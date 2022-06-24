Роналду останется в "Юнайтед"
Нападающий Криштиану Роналду, вероятно, останется в "Манчестер Юнайтед", вопреки газетным слухам.
Сегодня утром португальское издание Record сообщило, что Роналду может покинуть "Юнайтед" спустя всего один год после своего возвращения в клуб.
Криштиану, как утверждает португальская пресса, опасается, что у нового главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага не будет правильных инструментов, чтобы превратить команду в претендента на трофеи.
Опасения Роналду пока что подтверждает бездействие "Юнайтед" на трансферном рынке. "Дьяволы" до сих пор не совершили ни одного приобретения и вдобавок не могут избавиться от балласта.
Однако Sky Sports удалось выяснить, что 37-летний Роналду планирует приступить к предсезонной подготовке с "Юнайтед" после окончания своего отпуска.
Также Sky Sports опровергает появившуюся в немецкой прессе информацию о намерении "Баварии" переманить Криштиану. Экс-игрок "Реала" и "Ювентуса" просто не соответствует трансферной философии чемпионов Бундеслиги.
24.06.2022 17:00
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Последние комментарии:
Эта ромашка будет длиться до начала сезона
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Это очень хорошо.
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это было очевидно, нигде больше не нужно и не потянет... а на имидж клуба своего пусть бегает и работает! так сказать медийное лицо за деньги )
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