Роналду останется в "Юнайтед"

Криштиану Роналду Нападающий Криштиану Роналду, вероятно, останется в "Манчестер Юнайтед", вопреки газетным слухам.

Сегодня утром португальское издание Record сообщило, что Роналду может покинуть "Юнайтед" спустя всего один год после своего возвращения в клуб.

Криштиану, как утверждает португальская пресса, опасается, что у нового главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага не будет правильных инструментов, чтобы превратить команду в претендента на трофеи.

Опасения Роналду пока что подтверждает бездействие "Юнайтед" на трансферном рынке. "Дьяволы" до сих пор не совершили ни одного приобретения и вдобавок не могут избавиться от балласта.

Однако Sky Sports удалось выяснить, что 37-летний Роналду планирует приступить к предсезонной подготовке с "Юнайтед" после окончания своего отпуска.

Также Sky Sports опровергает появившуюся в немецкой прессе информацию о намерении "Баварии" переманить Криштиану. Экс-игрок "Реала" и "Ювентуса" просто не соответствует трансферной философии чемпионов Бундеслиги.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2022 17:00

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  1. ray-black 24.06.2022 17:55 # ray-black
    Эта ромашка будет длиться до начала сезона

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  2. jirrort 24.06.2022 17:07 # jirrort
    Это очень хорошо.

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  3. gidro-met 24.06.2022 17:07 # gidro-met
    это было очевидно, нигде больше не нужно и не потянет... а на имидж клуба своего пусть бегает и работает! так сказать медийное лицо за деньги )

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