Залог Гринвуда был проден

Залог, под который выпущен на свободу нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд, был продлен.

Напомним, 20-летний Гринвуд был арестован в январе по подозрению в изнасиловании, избиении и угрозах убийством своей девушки. Проведя пару ночей в полицейском участке, затем Мейсон был выпущен под залог.



Полиция Большого Манчестера продлила залог 20-летнего игрока сборной Англии в марте, а сейчас сделала это снова.



В своем официальном заявлении после состоявшегося сегодня судебного заседания полиция обещает не давать никаких комментариев, пока в адрес Гринвуда не будут выдвинуты обвинения, или пока с Мейсона не снимут подозрения.



Добавим, Гринвуд по-прежнему отстранен от тренировок и матчей "Юнайтед", при этом этом продолжает исправно получать причитающуюся ему по контракту зарплату.