Залог Гринвуда был проден

Мейсон Гринвуд Залог, под который выпущен на свободу нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд, был продлен.

Напомним, 20-летний Гринвуд был арестован в январе по подозрению в изнасиловании, избиении и угрозах убийством своей девушки. Проведя пару ночей в полицейском участке, затем Мейсон был выпущен под залог.

Полиция Большого Манчестера продлила залог 20-летнего игрока сборной Англии в марте, а сейчас сделала это снова.

В своем официальном заявлении после состоявшегося сегодня судебного заседания полиция обещает не давать никаких комментариев, пока в адрес Гринвуда не будут выдвинуты обвинения, или пока с Мейсона не снимут подозрения.

Добавим, Гринвуд по-прежнему отстранен от тренировок и матчей "Юнайтед", при этом этом продолжает исправно получать причитающуюся ему по контракту зарплату.


Метки Гринвуд, Манчестер Юнайтед, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2022 16:00

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  1. jack-4poker 24.06.2022 16:21 # jack-4poker
    казахи по прежнему фигачат статьи для фапла.
    Проден бл, проден

    (ответить)

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