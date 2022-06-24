"Челси" сделал предложение по Де Лигту

Маттейс Де Лигт "Челси" сделал предложение о покупке защитника "Ювентуса" Маттейса Де Лигта.

Ранее на текущей неделе появилась информация об интересе к Де Лигту со стороны "Челси", а сейчас Evening Standard утверждает, что "синие" уже предприняли попытку заполучить Маттейса.

Ссылаясь на свои источники в Италии, английское издание добавляет, что "Челси" все еще может столкнуться с конкуренцией со стороны "Манчестер Сити" в борьбе за 22-летнего голландца.

Итальянское издание Corriere dello Sport в свою очередь сообщает, что Де Лигт отказался от нового контракта с "Ювентусом", сообщив своему клубу о желании отправиться в Премьер-Лигу.

Добавим, что контракт Де Лигта подразумевает отступные в 99 миллионов фунтов, однако представители Маттейса надеются, что "Ювентус" отпустит их клиента за 69 млн. фунтов.


Метки Де Лигт, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. arhangel777 24.06.2022 15:47 # arhangel777
    Не нужен он в Сити, да еще и за такие деньги!

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  2. takernotagiver 24.06.2022 15:38 # takernotagiver
    Членси - бичи. Дзюбу берите)

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  3. thegodfather 24.06.2022 15:25 # thegodfather
    та днина он редкая)
    но лучше кристенсена)

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