"Челси" сделал предложение по Де Лигту
"Челси" сделал предложение о покупке защитника "Ювентуса" Маттейса Де Лигта.
Ранее на текущей неделе появилась информация об интересе к Де Лигту со стороны "Челси", а сейчас Evening Standard утверждает, что "синие" уже предприняли попытку заполучить Маттейса.
Ссылаясь на свои источники в Италии, английское издание добавляет, что "Челси" все еще может столкнуться с конкуренцией со стороны "Манчестер Сити" в борьбе за 22-летнего голландца.
Итальянское издание Corriere dello Sport в свою очередь сообщает, что Де Лигт отказался от нового контракта с "Ювентусом", сообщив своему клубу о желании отправиться в Премьер-Лигу.
Добавим, что контракт Де Лигта подразумевает отступные в 99 миллионов фунтов, однако представители Маттейса надеются, что "Ювентус" отпустит их клиента за 69 млн. фунтов.
24.06.2022 15:00
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Не нужен он в Сити, да еще и за такие деньги!
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Членси - бичи. Дзюбу берите)
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та днина он редкая)
но лучше кристенсена)
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