"Челси" сделал предложение по Де Лигту

"Челси" сделал предложение о покупке защитника "Ювентуса" Маттейса Де Лигта.

Ранее на текущей неделе появилась информация об интересе к Де Лигту со стороны "Челси", а сейчас Evening Standard утверждает, что "синие" уже предприняли попытку заполучить Маттейса.



Ссылаясь на свои источники в Италии, английское издание добавляет, что "Челси" все еще может столкнуться с конкуренцией со стороны "Манчестер Сити" в борьбе за 22-летнего голландца.



Итальянское издание Corriere dello Sport в свою очередь сообщает, что Де Лигт отказался от нового контракта с "Ювентусом", сообщив своему клубу о желании отправиться в Премьер-Лигу.



Добавим, что контракт Де Лигта подразумевает отступные в 99 миллионов фунтов, однако представители Маттейса надеются, что "Ювентус" отпустит их клиента за 69 млн. фунтов.