"Ноттингем Форест" согласовал аренду Хендерсона
Новичок Премьер-Лиги "Ноттингем Форест" согласовал аренду голкиперам "Манчестер Юнайтед" Дина Хендерсона.
Сезон 2021/22 Хендерсон провел за спиной у первого номера "Юнайтед" Давида Де Хеа и порывался покинуть родной клуб еще в январе, когда его хотел "Ньюкасл".
Обеспечить 25-летнего Хендерсона игровой практикой на уровне Премьер-Лиги вызвался "Форест". Как сообщает Sky Sports, "лесники" уже согласовали условия аренды, но опцию выкупа Дина — вопреки слухам в прессе — не получат.
Ожидается, что аренда Хендерсона ускорит переход голкипера "лесников" Бриса Самба в "Ланс". Француз отказался продлевать свой истекающий через 12 месяцев контракт и выразил желание вернуться на родину.
Добавим, что подписанный в 2020 году контракт Хендерсона с "красными дьяволами" рассчитан до июня 2025.
24.06.2022 14:00
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Хорошо без опции выкупа. Играй, братан, замена Давида в скором будущем.
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