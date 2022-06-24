"Ноттингем Форест" согласовал аренду Хендерсона

Новичок Премьер-Лиги "Ноттингем Форест" согласовал аренду голкиперам "Манчестер Юнайтед" Дина Хендерсона.

Сезон 2021/22 Хендерсон провел за спиной у первого номера "Юнайтед" Давида Де Хеа и порывался покинуть родной клуб еще в январе, когда его хотел "Ньюкасл".



Обеспечить 25-летнего Хендерсона игровой практикой на уровне Премьер-Лиги вызвался "Форест". Как сообщает Sky Sports, "лесники" уже согласовали условия аренды, но опцию выкупа Дина — вопреки слухам в прессе — не получат.



Ожидается, что аренда Хендерсона ускорит переход голкипера "лесников" Бриса Самба в "Ланс". Француз отказался продлевать свой истекающий через 12 месяцев контракт и выразил желание вернуться на родину.



Добавим, что подписанный в 2020 году контракт Хендерсона с "красными дьяволами" рассчитан до июня 2025.