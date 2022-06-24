"Челси" придется заплатить 56 млн. фунтов за Кунде

"Челси" придется выложить 56 миллионов фунтов, чтобы заполучить защитника "Севильи" Жюля Кунде.

Как известно, "Челси" интересовался Кунде еще прошлым летом и вел переговоры с "Севильей" до самого закрытия трансферного окна, но так и не достиг компромисса по стоимости Жюля.



Сейчас Кунде "синим" еще нужнее, ведь Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен клуб покинули, а Тиаго Силва стал на год старее.



Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, контракт Кунде предусматривает отступные в 69 млн. фунтов, однако "Севилья" готова довольствоваться 56 млн. фунтов за 23-летнего француза.



Ожидается, что такого рода сумма не станет проблемой для "Челси" — новый владелец клуба Тодд Бели готов оказать серьезную поддержку главному тренеру Томасу Тухелю на трансферном рынке.