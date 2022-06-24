"Челси" придется заплатить 56 млн. фунтов за Кунде

Жюль Кунде "Челси" придется выложить 56 миллионов фунтов, чтобы заполучить защитника "Севильи" Жюля Кунде.

Как известно, "Челси" интересовался Кунде еще прошлым летом и вел переговоры с "Севильей" до самого закрытия трансферного окна, но так и не достиг компромисса по стоимости Жюля.

Сейчас Кунде "синим" еще нужнее, ведь Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен клуб покинули, а Тиаго Силва стал на год старее.

Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, контракт Кунде предусматривает отступные в 69 млн. фунтов, однако "Севилья" готова довольствоваться 56 млн. фунтов за 23-летнего француза.

Ожидается, что такого рода сумма не станет проблемой для "Челси" — новый владелец клуба Тодд Бели готов оказать серьезную поддержку главному тренеру Томасу Тухелю на трансферном рынке.


Метки Кунде, Севилья, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2022 13:00

Количество просмотров Просмотров: 589

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ivan-tns 24.06.2022 13:54 # ivan-tns
    А откуда бабло?

    (ответить)

  2. gidro-met 24.06.2022 13:12 # gidro-met
    ЦЕНТР ДЕФ ростом 178см в АПЛ - ахаахх

    (ответить)

  3. mancunia-planet 24.06.2022 13:04 # mancunia-planet
    Потихоньку ценники в 50-80 становятся нормой, ничего общего с реальностью. Нью нормал.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: