"Тоттенхэм" заинтересован в Дзаньоло

"Тоттенхэм" заинтересован в атакующем полузащитнике "Ромы" Николо Дзаньоло.

По информации Sky Italy, накануне спортивный директор Паратичи вылетел в Милан, чтобы провести несколько встреч насчет потенциальных приобретений.



Одним из игроков, виды на которых имеют "шпоры" называется как раз Дзаньоло, который забил восемь голов и отдал девять результативных передач за "Рому" в минувшем сезоне, выиграв с командой Жозе Моуриньо Лигу Конференций.



Однако для приобретения 22-летнего итальянца "Тоттенхэму" придется выложить 50 миллионов евро (42 млн. фунтов).