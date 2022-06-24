"Тоттенхэм" заинтересован в Дзаньоло

Николо Дзаньоло "Тоттенхэм" заинтересован в атакующем полузащитнике "Ромы" Николо Дзаньоло.

По информации Sky Italy, накануне спортивный директор Паратичи вылетел в Милан, чтобы провести несколько встреч насчет потенциальных приобретений.

Одним из игроков, виды на которых имеют "шпоры" называется как раз Дзаньоло, который забил восемь голов и отдал девять результативных передач за "Рому" в минувшем сезоне, выиграв с командой Жозе Моуриньо Лигу Конференций.

Однако для приобретения 22-летнего итальянца "Тоттенхэму" придется выложить 50 миллионов евро (42 млн. фунтов).


Метки Дзаньоло, Рома, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2022 12:00

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  1. slavaukraine 24.06.2022 12:17 # slavaukraine
    Очень давно хочу этого топаря! Заворачивайте и в Лондон!

    (ответить)

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