"Тоттенхэм" заинтересован в Дзаньоло
"Тоттенхэм" заинтересован в атакующем полузащитнике "Ромы" Николо Дзаньоло.
По информации Sky Italy, накануне спортивный директор Паратичи вылетел в Милан, чтобы провести несколько встреч насчет потенциальных приобретений.
Одним из игроков, виды на которых имеют "шпоры" называется как раз Дзаньоло, который забил восемь голов и отдал девять результативных передач за "Рому" в минувшем сезоне, выиграв с командой Жозе Моуриньо Лигу Конференций.
Однако для приобретения 22-летнего итальянца "Тоттенхэму" придется выложить 50 миллионов евро (42 млн. фунтов).
24.06.2022 12:00
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Очень давно хочу этого топаря! Заворачивайте и в Лондон!
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