"Тоттенхэм" вступил в переговоры по Ришарлисону
"Тоттенхэм" вступил в переговоры с "Эвертоном" о покупке нападающего Ришарлисона.
В данный момент Ришарлисон находится в отпуске, однако перед уходом на летние каникулы игрок сборной Бразилии дал ясно понять "Эвертону", что хочет уйти на повышение в это трансферное окно.
По информации Goal Brazil, "ириски" уже обсуждают продажу Ришарлисона в "Тоттенхэм", который в ближайшие дни должен выдвинуть свое предложение о покупке 25-летнего нападающего.
Сам Ришарлисон хочет, чтобы вопрос с его будущим был улажен как можно скорее и чтобы предсезонную подготовку он начал уже со своим новым клубом.
24.06.2022 11:00
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Вместо Рафиньи лучше Ришарлисона купили. Вот тогда бы банда бразильская норм собралась.
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