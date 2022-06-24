"Тоттенхэм" вступил в переговоры по Ришарлисону

Ришарлисон "Тоттенхэм" вступил в переговоры с "Эвертоном" о покупке нападающего Ришарлисона.

В данный момент Ришарлисон находится в отпуске, однако перед уходом на летние каникулы игрок сборной Бразилии дал ясно понять "Эвертону", что хочет уйти на повышение в это трансферное окно.

По информации Goal Brazil, "ириски" уже обсуждают продажу Ришарлисона в "Тоттенхэм", который в ближайшие дни должен выдвинуть свое предложение о покупке 25-летнего нападающего.

Сам Ришарлисон хочет, чтобы вопрос с его будущим был улажен как можно скорее и чтобы предсезонную подготовку он начал уже со своим новым клубом.


Метки Ришарлисон, Тоттенхэм, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2022 11:00

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  1. easports 24.06.2022 11:14 # easports
    Вместо Рафиньи лучше Ришарлисона купили. Вот тогда бы банда бразильская норм собралась.

    (ответить)

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