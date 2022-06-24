"Реал" следит за Соном

Сон Хен Мин "Реал" проявляет интерес к нападающему "Тоттенхэма" Сон Хен Мину.

Сон выдающимся образом провел минувший сезон, разделив "Золотую бутсу" Премьер-Лиги с Мохамедом Салахом из "Ливерпуля".

В отличие от Салаха, Сон все 23 своих гола забил с игры, что помогло "Тоттенхэму" квалифицироваться в Лигу Чемпионов, но оказалось недостаточным для попадания 29-летнего южнокорейца в символическую сборную PFA.

Как сообщает журналист Руди Галетти, своей игрой Сон привлек внимание "Реала", который вскоре может активизировать свой интерес к звезде "шпор".

"Реал" не смог заполучить Килиана Мбаппе, а Гарет Бэйл и Иско покидают Мадрид, поэтому еще один игрок атакующего плана не помешает победителям Лиги Чемпионов.

Добавим, что Сон будет стоить недешево. "Тоттенхэм" лишь прошлым летом заключил с нападающим новый контракт до 2025 года.


Метки Реал, слухи, Сон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2022 10:00

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  1. gidro-met 24.06.2022 11:04 # gidro-met
    НЕреально , Есть Винисиус и точка

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  2. gerrard08 24.06.2022 11:03 # gerrard08
    Охуеют выкупать, этот дурачок новый контракт подписал же)

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  3. chelsiukpro 24.06.2022 10:56 # chelsiukpro
    Только подписал новый контракт с курятником. Это просто сон был у папы карло!

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  4. grishatkach 24.06.2022 10:47 # grishatkach
    Жалко его, зачем подписывал контракт новый
    Деньги за него будет просить огромные, хотя сам и дальше будет получать небольшие деньги
    В общем, рабство в шпорах, как всегда

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  5. vagifspurs 24.06.2022 10:39 # vagifspurs
    Даже понюхать у Сона не дадут.

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  6. ray-black 24.06.2022 10:04 # ray-black
    НеРеально. Только совершенно безумные деньги могут побудить Леви рассмотреть продажу Сона.

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