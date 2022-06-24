"Реал" следит за Соном

"Реал" проявляет интерес к нападающему "Тоттенхэма" Сон Хен Мину.

Сон выдающимся образом провел минувший сезон, разделив "Золотую бутсу" Премьер-Лиги с Мохамедом Салахом из "Ливерпуля".



В отличие от Салаха, Сон все 23 своих гола забил с игры, что помогло "Тоттенхэму" квалифицироваться в Лигу Чемпионов, но оказалось недостаточным для попадания 29-летнего южнокорейца в символическую сборную PFA.



Как сообщает журналист Руди Галетти, своей игрой Сон привлек внимание "Реала", который вскоре может активизировать свой интерес к звезде "шпор".



"Реал" не смог заполучить Килиана Мбаппе, а Гарет Бэйл и Иско покидают Мадрид, поэтому еще один игрок атакующего плана не помешает победителям Лиги Чемпионов.



Добавим, что Сон будет стоить недешево. "Тоттенхэм" лишь прошлым летом заключил с нападающим новый контракт до 2025 года.