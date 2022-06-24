"Реал" следит за Соном
"Реал" проявляет интерес к нападающему "Тоттенхэма" Сон Хен Мину.
Сон выдающимся образом провел минувший сезон, разделив "Золотую бутсу" Премьер-Лиги с Мохамедом Салахом из "Ливерпуля".
В отличие от Салаха, Сон все 23 своих гола забил с игры, что помогло "Тоттенхэму" квалифицироваться в Лигу Чемпионов, но оказалось недостаточным для попадания 29-летнего южнокорейца в символическую сборную PFA.
Как сообщает журналист Руди Галетти, своей игрой Сон привлек внимание "Реала", который вскоре может активизировать свой интерес к звезде "шпор".
"Реал" не смог заполучить Килиана Мбаппе, а Гарет Бэйл и Иско покидают Мадрид, поэтому еще один игрок атакующего плана не помешает победителям Лиги Чемпионов.
Добавим, что Сон будет стоить недешево. "Тоттенхэм" лишь прошлым летом заключил с нападающим новый контракт до 2025 года.
24.06.2022 10:00
Просмотров: 701
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
НЕреально , Есть Винисиус и точка
(ответить)
Охуеют выкупать, этот дурачок новый контракт подписал же)
(ответить)
Только подписал новый контракт с курятником. Это просто сон был у папы карло!
(ответить)
Жалко его, зачем подписывал контракт новый
Деньги за него будет просить огромные, хотя сам и дальше будет получать небольшие деньги
В общем, рабство в шпорах, как всегда
(ответить)
Даже понюхать у Сона не дадут.
(ответить)
НеРеально. Только совершенно безумные деньги могут побудить Леви рассмотреть продажу Сона.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий