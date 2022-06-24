Эриксен выбирает между МЮ и "Брентфордом"

Полузащитник Кристиан Эриксен сузил свой выбор клуба на следующий сезон до "Манчестер Юнайтед" и "Брентфорда".

Именно в "Брентфорде" Эриксен провел вторую половину минувшего сезона, забив один гол и отдав четыре результативные передачи в 11 сыгранных матчах Премьер-Лиги.



Своей блестящей игрой 30-летний датчанин привлек внимание целого ряда клубов, причем не только в Премьер-Лиге.



Однако Sky Sports стало известно, что сейчас Эриксен всерьез рассматривает предложения только от "Юнайтед" и "Брентфорда". Оба клуба готовы платить ему очень хорошие деньги, но "красные дьяволы" — больше.



Возможность поработать с наставником "Юнайтед" Эриком Тен Хагом, у которого он тренировался в "Аяксе" до своего возвращения в футбол в январе, выглядит привлекательно для Кристиана.



В то же время семья Эриксена комфортно себя чувствует в Лондоне и не горит желанием переезжать на северо-запад страны. Вдобавок Кристиан хочет иметь твердое место в стартовом составе.