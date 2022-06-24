Эриксен выбирает между МЮ и "Брентфордом"

Кристиан Эриксен Полузащитник Кристиан Эриксен сузил свой выбор клуба на следующий сезон до "Манчестер Юнайтед" и "Брентфорда".

Именно в "Брентфорде" Эриксен провел вторую половину минувшего сезона, забив один гол и отдав четыре результативные передачи в 11 сыгранных матчах Премьер-Лиги.

Своей блестящей игрой 30-летний датчанин привлек внимание целого ряда клубов, причем не только в Премьер-Лиге.

Однако Sky Sports стало известно, что сейчас Эриксен всерьез рассматривает предложения только от "Юнайтед" и "Брентфорда". Оба клуба готовы платить ему очень хорошие деньги, но "красные дьяволы" — больше.

Возможность поработать с наставником "Юнайтед" Эриком Тен Хагом, у которого он тренировался в "Аяксе" до своего возвращения в футбол в январе, выглядит привлекательно для Кристиана.

В то же время семья Эриксена комфортно себя чувствует в Лондоне и не горит желанием переезжать на северо-запад страны. Вдобавок Кристиан хочет иметь твердое место в стартовом составе.


Метки Брентфорд, Манчестер Юнайтед, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2022 09:00

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Последние комментарии:




  1. ray-black 24.06.2022 10:08 # ray-black
    Ну можно на годик еще задержаться в Брентфорде. А там видно будет. В том числе как организм выдержит полный сезон.

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  2. liverbro 24.06.2022 09:10 # liverbro
    Давай в Брентфорд!

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  3. falla 24.06.2022 09:06 # falla
    Брентфорд более конкурентоспособен. Тут выбор очевиден.

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