Эриксен выбирает между МЮ и "Брентфордом"
Полузащитник Кристиан Эриксен сузил свой выбор клуба на следующий сезон до "Манчестер Юнайтед" и "Брентфорда".
Именно в "Брентфорде" Эриксен провел вторую половину минувшего сезона, забив один гол и отдав четыре результативные передачи в 11 сыгранных матчах Премьер-Лиги.
Своей блестящей игрой 30-летний датчанин привлек внимание целого ряда клубов, причем не только в Премьер-Лиге.
Однако Sky Sports стало известно, что сейчас Эриксен всерьез рассматривает предложения только от "Юнайтед" и "Брентфорда". Оба клуба готовы платить ему очень хорошие деньги, но "красные дьяволы" — больше.
Возможность поработать с наставником "Юнайтед" Эриком Тен Хагом, у которого он тренировался в "Аяксе" до своего возвращения в футбол в январе, выглядит привлекательно для Кристиана.
В то же время семья Эриксена комфортно себя чувствует в Лондоне и не горит желанием переезжать на северо-запад страны. Вдобавок Кристиан хочет иметь твердое место в стартовом составе.
24.06.2022 09:00
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Ну можно на годик еще задержаться в Брентфорде. А там видно будет. В том числе как организм выдержит полный сезон.
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Давай в Брентфорд!
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Брентфорд более конкурентоспособен. Тут выбор очевиден.
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