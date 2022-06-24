"Марсель" хочет Нуну Тавареша

Нуну Тавареш "Марсель" хочет заполучить крайнего защитника "Арсенала" Нуну Тавареша.

Тавареш присоединился к "Арсеналу" только прошлым летом, будучи купленным у "Бенфики" за 8.5 млн. фунтов.

Нуну сыграл 28 матчей за "канониров" в минувшем сезоне с учетом всех соревнований, забив один гол, и в основном исполнял роль дублера Кирана Тирни.

Однако The Athletic утверждает, что Тавареш может уйти после всего одного сезона на "Эмирейтс" — пускай только на правах аренды.

"Арсенал" будет готов отпустить 22-летнего португальца в командировку, как только совершит приобретение в оборонительную линию. Целью номер один "канониров" здесь является Лисандро Мартинес из "Аякса".


Метки Арсенал, Марсель, Тавареш

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2022 08:00

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