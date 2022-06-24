"Марсель" хочет Нуну Тавареша

"Марсель" хочет заполучить крайнего защитника "Арсенала" Нуну Тавареша.

Тавареш присоединился к "Арсеналу" только прошлым летом, будучи купленным у "Бенфики" за 8.5 млн. фунтов.



Нуну сыграл 28 матчей за "канониров" в минувшем сезоне с учетом всех соревнований, забив один гол, и в основном исполнял роль дублера Кирана Тирни.



Однако The Athletic утверждает, что Тавареш может уйти после всего одного сезона на "Эмирейтс" — пускай только на правах аренды.



"Арсенал" будет готов отпустить 22-летнего португальца в командировку, как только совершит приобретение в оборонительную линию. Целью номер один "канониров" здесь является Лисандро Мартинес из "Аякса".