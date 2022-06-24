Стерлинг покинет "Сити" при гарантиях насчет регулярного футбола

Вингер Рахим Стерлинг выдвигает ряд требований, только при соблюдении которых он покинет "Манчестер Сити".

Несмотря на отсутствие твердого места в стартовом составе "Сити", Стерлинг довольно регулярно появляется на поле, забивает и ассистирует, а также имеет возможность выигрывать трофеи вместе с "горожанами".



Поэтому Рахиму не так просто решиться покинуть "Этихад", и заинтересованным в его услугах клубам придется постараться, потому что у 27-летнего англичанина есть ряд условий.



Как сообщает The Times, Стерлингу нужны гарантии насчет регулярной игры в футбол. Рахим хочет выступать за клуб, который сражается за победу в Лиге Чемпионов и за трофеи на внутренней арене.



Претендентом номер один на Стерлинга считается "Челси", который активизирует свой интерес, как только проводит нападающего Ромелу Лукаку назад в "Интер".