Стерлинг покинет "Сити" при гарантиях насчет регулярного футбола

Рахим Стерлинг Вингер Рахим Стерлинг выдвигает ряд требований, только при соблюдении которых он покинет "Манчестер Сити".

Несмотря на отсутствие твердого места в стартовом составе "Сити", Стерлинг довольно регулярно появляется на поле, забивает и ассистирует, а также имеет возможность выигрывать трофеи вместе с "горожанами".

Поэтому Рахиму не так просто решиться покинуть "Этихад", и заинтересованным в его услугах клубам придется постараться, потому что у 27-летнего англичанина есть ряд условий.

Как сообщает The Times, Стерлингу нужны гарантии насчет регулярной игры в футбол. Рахим хочет выступать за клуб, который сражается за победу в Лиге Чемпионов и за трофеи на внутренней арене.

Претендентом номер один на Стерлинга считается "Челси", который активизирует свой интерес, как только проводит нападающего Ромелу Лукаку назад в "Интер".



Метки Манчестер Сити, Стерлинг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2022 07:00

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