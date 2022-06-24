"Ювентус" договорился с Погба

"Ювентус" достиг принципиальной договоренности с Полем Погба о возвращении полузащитника "Манчестер Юнайтед" в Турин.

В конце июня у Погба истекает контракт с "Юнайтед", и Поль вернется туда, откуда он и прибыл на "Олд Траффорд" в 2016 году в статусе самого дорогого игрока мира.



Как сообщает Sky Sports, стороны уже договорились об условиях возобновления сотрудничества. Остается согласовать лишь срок контракта — это будет сделка либо на четыре года, либо на три с опцией продления на четвертый.



При этом официально "Ювентус" объявит о переходе 29-летнего француза только в начале июля.



Добавим, "Юнайтед" сделал Погба два предложения о новом контракте с зарплатой свыше 290,000 фунтов неделю, но Поль оба раза ответил отказом, а в своем документальном фильме назвал это "ничем".