"Ньюкасл" объявил о покупке Ника Поупа

"Ньюкасл" объявил о приобретении голкипера "Бернли" и сборной Англии Ника Поупа.

Пройдя медицинское обследование, Поуп заключил с "Ньюкаслом" четырехлетний контракт и стал первым новичком команды Эдди Хау, если не считать выкупленного у "Астон Виллы" после успешной аренды защитника Мэтта Таргетта.



Sky Sports предполагает, что Поуп, на счету которого восемь матчей за английскую сборную, обошелся "сорокам" в 10 миллионов фунтов. Столь низкая стоимость объясняется вылетом "Бернли" из Премьер-Лиги и тем, что от контракта Ника оставалось только 12 месяцев.



30-летний Поуп провел на "Терф Мур" шесть сезонов, за это время сыграв 155 матчей. В кампании 2017/18 Ник помог "Бернли" финишировать на седьмом месте в Премьер-Лиге и квалифицироваться в Лигу Европы.



"К нему существовал большой интерес других клубов этим летом, поэтому я бы хотел поблагодарить наших владельцев и каждого, кто помог нам опередить конкурентов. Я доволен, что он переходит к нам. Впереди у нас удивительные времена", — сообщил Хау.