Уинкс может помочь "Тоттенхэму" заполучить Ришарлисона

"Тоттенхэм" готов использовать своего полузащитника Харри Уинкса как разменную монету для приобретения нападающего "Эвертона" Ришарлисона.

Этим летом "Тоттенхэм" связывают с тремя атакующими бразильскими игроками: Рафиньей из "Лидса", Габриэлем Жезусом из "Манчестер Сити" и как раз Ришарлисоном.



Судя по всему, именно на Ришарлисоне "шпоры" и сосредоточат свое внимание. И у лондонского клуба есть рычаг давления на коллег из "Эвертона".



Evening Standard может подтвердить, что "ириски" уже начали переговоры о покупке Уинкса, которому нет места в планах главного тренера "Тоттенхэма" Антонио Конте, но о котором мечтает наставник мерсисайдцев Фрэнк Лэмпард.



"Шпоры" оценивают Уинкса в 20 миллионов фунтов и открыты к тому, чтобы Харри вошел в сделку по 25-летнему Ришарлисону.