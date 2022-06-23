МЮ стал фаворитом в борьбе за Эриксена

"Манчестер Юнайтед" стал фавориом в борьбе за полузащитника Кристиана Эриксена.

Год назад перенеся остановку сердца, сейчас Эриксен является лакомой целью для больших клубов. И все благодаря тому, как Кристиан отыграл вторую половину минувшего сезона за "Брентфорд".



Эриксена долгое время связывали с возвращением в "Тоттенхэм", чей главный тренер Антонио Конте знаком с Кристианом по совместной работе в "Интере".



"Тоттенхэм" действительно контактировал с Эриксеном, но серьезных переговоров стороны не вели, а сейчас "шпоры" окончательно отказались от приглашения 30-летнего датчанина.



Самоотвод "Тоттенхэма" открывает дверь к переходу Эриксена в "Юнайтед". Кристиан предпочитает остаться в Премьер-Лиге, но выступать за клуб с амбициями, и "красные дьяволы" готовы ему это предложить, сообщает Daily Star.



Вместе с тем Эриксен пока не принял окончательное решение и все еще размышляет о своем будущем.