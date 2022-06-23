Рабьо собрался в Премьер-Лигу

Полузащитник Адриен Рабьо хочет уйти из "Ювентуса" и перебраться в Премьер-Лигу.

По информации The Telegraph, Рабьо еще в феврале сообщил "Ювентусу", что хочет покинуть Турин в летнее трансферное окно.



После переговоров, которыми заведовала мама и агент игрока Вероника Рабьо, "Ювентус" согласился отпустить Адриена всего за 15-20 миллионов евро (13-17 млн. фунтов).



Свое будущее Рабьо связывает с Премьер-Лигой. В идеале Адриен хотел бы отправиться в английский клуб, выступающий в Лиге Чемпионов, однако никаких переговоров насчет этого пока не велось.



Стоит отметить, что 27-летний француз состоит в хороших отношениях с главным тренером "Челси" Томасом Тухелем, вместе с которым ему довелось поработать в ПСЖ.



"Ювентус" приступает к предсезонной подготовке 11 июля, и Рабьо надеется устроить свое будущее до этого момента.