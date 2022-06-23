"Юнайтед" улучшит предложение по Де Йонгу

В самое ближайшее время "Манчестер Юнайтед" направит улучшенное предложение о покупке полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга.

Три года назад Де Йонг обошелся "Барселоне" в 65 миллионов фунтов, поэтому каталонский клуб без колебаний отклонил стартовое предложение "Юнайтед" в 60 млн. евро (51.5 млн. фунтов) плюс бонусы.



Однако Френки остается ключевой трансферной целью для главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага, и Manchester Evening News ожидает, что "красные дьяволы" без промедлений предпримут вторую попытку.



"Барселона" понимает, что первоначальные ожидания заработать 100 млн. евро (85.9 млн. фунтов) с продажи Де Йонга не соответствуют реалиям — в том числе потому, что "Юнайтед" является единственным серьезным претендентом на Френки.



Поэтому на "Ноу Камп" готовы довольствоваться 75 млн. евро (64.4 млн. евро) плюс бонусы.