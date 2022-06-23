"Юнайтед" улучшит предложение по Де Йонгу

Френки Де Йонг В самое ближайшее время "Манчестер Юнайтед" направит улучшенное предложение о покупке полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга.

Три года назад Де Йонг обошелся "Барселоне" в 65 миллионов фунтов, поэтому каталонский клуб без колебаний отклонил стартовое предложение "Юнайтед" в 60 млн. евро (51.5 млн. фунтов) плюс бонусы.

Однако Френки остается ключевой трансферной целью для главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага, и Manchester Evening News ожидает, что "красные дьяволы" без промедлений предпримут вторую попытку.

"Барселона" понимает, что первоначальные ожидания заработать 100 млн. евро (85.9 млн. фунтов) с продажи Де Йонга не соответствуют реалиям — в том числе потому, что "Юнайтед" является единственным серьезным претендентом на Френки.

Поэтому на "Ноу Камп" готовы довольствоваться 75 млн. евро (64.4 млн. евро) плюс бонусы.


Метки Барселона, Де Йонг, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 23.06.2022 19:00

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