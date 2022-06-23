"Тоттенхэм" не будет делать предложение по Жезусу
"Тоттенхэм" вышел из борьбы за нападающего "Манчестер Сити" Габриэля Жезуса.
Приход Эрлинга Холанда с Хулианом Альвесом в "Сити" и только 12 месяцев по контракту Жезуса означают, что Габриэль, вероятно, будет продан "горожанами" этим летом.
Однако "Тоттенхэм", который этим летом уже подписал Фрэйзера Форстера, Ива Биссума и Ивана Перишича, решил, что не будет выдвигать предложение по Жезусу, о чем сообщает The Athletic.
По информации издания, сейчас у 25-летнего игрока сборной Бразилии есть на руках предложения от "Арсенала" и "Челси", однако шансы "канониров" расцениваются выше.
23.06.2022 18:00
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