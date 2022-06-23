"Тоттенхэм" не будет делать предложение по Жезусу

"Тоттенхэм" вышел из борьбы за нападающего "Манчестер Сити" Габриэля Жезуса.

Приход Эрлинга Холанда с Хулианом Альвесом в "Сити" и только 12 месяцев по контракту Жезуса означают, что Габриэль, вероятно, будет продан "горожанами" этим летом.



Однако "Тоттенхэм", который этим летом уже подписал Фрэйзера Форстера, Ива Биссума и Ивана Перишича, решил, что не будет выдвигать предложение по Жезусу, о чем сообщает The Athletic.



По информации издания, сейчас у 25-летнего игрока сборной Бразилии есть на руках предложения от "Арсенала" и "Челси", однако шансы "канониров" расцениваются выше.