Нкунку остается в "РБ Лейпциг"

Кристофер Нкунку Вингер Кристофер Нкунку положил конец спекуляциям насчет своего будущего, заключив новый контракт с "РБ Лейпциг".

Ранее в июне издание The Independent сообщало, что "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Арсенал" проявляют интерес к Нкунку, и даже назначенная за Кристофера цена в 100 миллионов фунтов их не останавливает.

Однако 24-летний француз решил отложить свой отъезд из Лейпцига и сегодня заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2026 года.

Очевидно, Нкунку останется на радаре у грандов, если продолжит выступать, как в минувшем сезоне, когда он только в рамках Бундеслиги забил 20 голов и отдал 14 результативных передач.


Метки Нкунку, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 23.06.2022 17:00

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  1. jack-4poker 23.06.2022 17:50 # jack-4poker
    он точно не кхокхол?
    так проебать повышение в МЮ только отбитый может.

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  2. brown-ale 23.06.2022 17:48 # brown-ale
    За сотку надо было продавать, пока он на пике. Лучше играть уже не будет.

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  3. jirrort 23.06.2022 17:25 # jirrort
    ЛОХ!!!

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