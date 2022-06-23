Нкунку остается в "РБ Лейпциг"

Вингер Кристофер Нкунку положил конец спекуляциям насчет своего будущего, заключив новый контракт с "РБ Лейпциг".

Ранее в июне издание The Independent сообщало, что "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Арсенал" проявляют интерес к Нкунку, и даже назначенная за Кристофера цена в 100 миллионов фунтов их не останавливает.



Однако 24-летний француз решил отложить свой отъезд из Лейпцига и сегодня заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2026 года.



Очевидно, Нкунку останется на радаре у грандов, если продолжит выступать, как в минувшем сезоне, когда он только в рамках Бундеслиги забил 20 голов и отдал 14 результативных передач.