Нкунку остается в "РБ Лейпциг"
Вингер Кристофер Нкунку положил конец спекуляциям насчет своего будущего, заключив новый контракт с "РБ Лейпциг".
Ранее в июне издание The Independent сообщало, что "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Арсенал" проявляют интерес к Нкунку, и даже назначенная за Кристофера цена в 100 миллионов фунтов их не останавливает.
Однако 24-летний француз решил отложить свой отъезд из Лейпцига и сегодня заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2026 года.
Очевидно, Нкунку останется на радаре у грандов, если продолжит выступать, как в минувшем сезоне, когда он только в рамках Бундеслиги забил 20 голов и отдал 14 результативных передач.
23.06.2022 17:00
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Последние комментарии:
он точно не кхокхол?
так проебать повышение в МЮ только отбитый может.
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За сотку надо было продавать, пока он на пике. Лучше играть уже не будет.
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ЛОХ!!!
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