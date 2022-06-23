"Челси" заинтересован в Де Лигте

"Челси" заинтересован в центральном защитнике "Ювентуса" Маттейсе Де Лигте.

Контракт Де Лигта с "Ювентусом" подразумевает отступные в размере 120 миллионов евро (103 млн. фунтов), и "Ювентус" готов рассмотреть только близкие к этой сумме предложения.



Sky Sports отмечает, что только сегодня агент 22-летнего голландца Рафаэла Пимента встречалась с "Ювентусом", хотя стороны преимущественно обсуждали ситуацию Поля Погба.



"Челси" находится в поисках усиления центра обороны ввиду расставания с Антонио Рюдигером и Андреасом Кристенсеном.



Добавим, в 2019 году Де Лигт обошелся "Ювентусу" в 68 млн. фунтов.