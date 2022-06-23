Жезус выбирает "Арсенал"
Нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус предпочитает перейти в "Арсенал".
Изначально целью номер один "Арсенала" по укреплению нападения этим летом был Доминик Калверт-Левин из "Эвертона", однако затем "канонирам" стало известно о доступности Жезуса для трансфера.
Как утверждает Daily Star в эксклюзивном материале, "Арсенал" передумал покупать Калверт-Левина, чей сезон был испорчен травмами, и теперь всецело сосредоточен на Жезусе, переговоры насчет которого уже вовсю ведутся.
Габриэля сватают и в другие клубы, включая "Тоттенхэм", который может предложить ему Лигу Чемпионов, однако 25-летний бразилец предпочитает "Арсенал".
"Канониры" готовы не только предложить Жезусу выгодные финансовые условия, но и гарантировать ему регулярную игровую практику, а это самое важное для Габриэля.
23.06.2022 15:00
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Выбрал бесславную карьеру без трофеев.
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мощная струя на петухов и мечтающих пенсопидоров, ехехе
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Думаю, что заиграет в Арсе.
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КОРОЛЬ!!!
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