Жезус выбирает "Арсенал"

Габриэль Жезус Нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус предпочитает перейти в "Арсенал".

Изначально целью номер один "Арсенала" по укреплению нападения этим летом был Доминик Калверт-Левин из "Эвертона", однако затем "канонирам" стало известно о доступности Жезуса для трансфера.

Как утверждает Daily Star в эксклюзивном материале, "Арсенал" передумал покупать Калверт-Левина, чей сезон был испорчен травмами, и теперь всецело сосредоточен на Жезусе, переговоры насчет которого уже вовсю ведутся.

Габриэля сватают и в другие клубы, включая "Тоттенхэм", который может предложить ему Лигу Чемпионов, однако 25-летний бразилец предпочитает "Арсенал".

"Канониры" готовы не только предложить Жезусу выгодные финансовые условия, но и гарантировать ему регулярную игровую практику, а это самое важное для Габриэля.


Метки Арсенал, Жезус, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 23.06.2022 15:00

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  1. chelsea88 23.06.2022 16:02 # chelsea88
    Выбрал бесславную карьеру без трофеев.

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  2. mixmaster 23.06.2022 15:26 # mixmaster
    мощная струя на петухов и мечтающих пенсопидоров, ехехе

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  3. joe-hart 23.06.2022 15:11 # joe-hart
    Думаю, что заиграет в Арсе.

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  4. true-manc 23.06.2022 15:02 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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