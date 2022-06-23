"Тоттенхэм" и "Челси" интересуются Сен-Максименом

"Тоттенхэм" и "Челси" проявляют интерес к вингеру "Ньюкасла" Аллану Сен-Максимену.

По информации Daily Mail, "Ньюкасл" определил Сен-Максимена как одного игроков, которые могут быть проданы этим летом для пополнения трансферного бюджета — в ином случае "сороки" будут крайне ограничены в тратах из-за правил финансового фейр-плей.



Изначально "Ньюкасл" оценил Аллана в 40 миллионов фунтов, что охладило пыл "Тоттенхэма" и "Челси", однако "сорокам", возможно, придется пойти на уступки.



На "Сент-Джеймс Парк" опасаются, что перспектива выступать за большой клуб с соответствующей зарплатой может вскружить голову 25-летнему французу, и тот откажется от продления своего контракта, когда придет время.



Предложить Сен-Максимену зарплату на уровне больших клубов, не нарушая правил, "Ньюкасл" тоже не может.