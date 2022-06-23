Олич удивлен переходом Перишича в "Тоттенхэм"
Ассистент главного тренера сборной Хорватии Ивица Олич признался, что его удивил переход вингера Ивана Перишича в "Тоттенхэм".
33-летний Перишич стал первым новичком "Тоттенхэма" в это трансферное окно, перебравшись к "шпорам" свободным агентом из "Интера".
Олич удивлен этим переходом, но в то же время ожидает, что его соотечественник заиграет в Премьер-Лиге.
"Если честно, я был слегка удивлен тем, что он отправился в Англию. Он провел отличный сезон за "Интер", и я ожидал, что он останется".
"Иван поиграл в Германии, Франции и Италии за последние годы. Но мы говорили, что он всегда испытывает слабость к Англии. Очевидно, что он рассматривает Премьер-Лигу как вызов для себя".
"Он знает тренера, его штаб и его систему игры. Я не думаю, что у него возникнут проблемы с адаптацией к новой лиге", — цитирует Олича Evening Standard.
23.06.2022 12:00
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