МЮ видит в Бахманне замену для Хендерсона

"Манчестер Юнайтед" планирует пригласить голкипера "Уотфоррда" Даниэля Бахманна на место покидающего клуб Дина Хендерсона.

Как сообщает Daily Mail, Хендерсон уже согласился провести следующий сезон в "Ноттингем Форест" на правах аренды. При этом новичок Премьер-Лиги получит опцию выкупа Дина за 20 миллионов фунтов.



Отъезд Хендерсона означает, что первый номер "Юнайтед" Давид Де Хеа лишается своего дублера. Вдобавок "красные дьяволы" едва проводили на пенсию Ли Гранта.



Утверждается, что "Юнайтед" уже решает эту проблему, обратившись к "Уотфорду" насчет Бахманна. Контракт Давида истекает только в 2024 году, однако вылет "шершней" из Премьер-Лиги упрощает согласование трансфера.



Добавим, 27-летний австриец находится в "Уотфорде" с 2017 года, сыграв 23 матча в Чемпионшипе в сезоне 2020/21, когда "шершни" повысились в классе.