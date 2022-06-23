Мане признался, что Клопп был расстроен его решением уйти

Нападающий Садио Мане признался, что своим решением уйти в "Баварию" расстроил главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.

Накануне Мане завершил свой переход в "Баварию" стоимостью 35 миллионов фунтов, заключив с чемпионами Бундеслиги трехлетний контракт.



Таким образом, "Ливерпуль" продал Садио дороже, чем покупал в 2016 году. При этом от контракта 30-летнего сенегальца на "Энфилде" оставалось всего 12 месяцев. Однако эта успешная с финансовой точки зрения сделка не порадовала Клоппа.



"Клопп был слегка расстроен, но пожелал мне всего наилучшего. Я всегда буду благодарен ему".



"Я провел шесть удивительных лет в "Ливерпуле" рядом с очень милыми людьми и замечательными фанатами. Они не были рады моему уходу, но это часть жизни. Я нуждался в новом вызове".



"Клопп — очень хороший парень. Он хотел, чтобы я остался, но он отнесся с пониманием к моей ситуации".



"Мы с "Ливерпулем" добились всего. Ранее по телевизору я видел, насколько хороша "Бавария". Я следил за ними в Лиге Чемпионов. Нет сомнений, что это один из лучших клубов в мире. Я уверен на 100 процентов, что мы сможем много достичь вместе", — цитирует Мане The Athletic.