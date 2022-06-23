Рюдигер рассказал о совете Ковачича перейти в "Реал"

Защитник Антонио Рюдигер признался, что партнер по "Челси" Матео Ковачич рекомендовал ему перейти в "Реал".

В минувший понедельник "Реал" представил Рюдигера в качестве своего новичка. 29-летний игрок сборной Германии перебрался в Мадрид свободным агентом, не став продлевать контракт с "Челси".



Перед тем, как принять это решение, Рюдигер проконсультировался с рядом осведомленных людей, включая Ковачича, который прибыл в "Челси" как раз из "Реала" четыре года назад.



"Если честно, с Тони Кроосом я разговаривал не так много о "Реале". Гораздо больше я разговаривал с Матео Ковачичем, и он многое мне поведал".



"Я разговаривал с ним из-за того, что он общается с Модричем, и из-за него самого, и он сказал мне: "Тебе понравится там, это будет правильный шаг".



"Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь говорил плохое насчет "Реала". Мне не терпится начать", — цитирует Рюдигера Daily Mail.