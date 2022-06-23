Рюдигер рассказал о совете Ковачича перейти в "Реал"
Защитник Антонио Рюдигер признался, что партнер по "Челси" Матео Ковачич рекомендовал ему перейти в "Реал".
В минувший понедельник "Реал" представил Рюдигера в качестве своего новичка. 29-летний игрок сборной Германии перебрался в Мадрид свободным агентом, не став продлевать контракт с "Челси".
Перед тем, как принять это решение, Рюдигер проконсультировался с рядом осведомленных людей, включая Ковачича, который прибыл в "Челси" как раз из "Реала" четыре года назад.
"Если честно, с Тони Кроосом я разговаривал не так много о "Реале". Гораздо больше я разговаривал с Матео Ковачичем, и он многое мне поведал".
"Я разговаривал с ним из-за того, что он общается с Модричем, и из-за него самого, и он сказал мне: "Тебе понравится там, это будет правильный шаг".
"Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь говорил плохое насчет "Реала". Мне не терпится начать", — цитирует Рюдигера Daily Mail.
23.06.2022 09:00
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