"Эвертон" нацелился на Харри Уинкса

"Эвертон" заинтересован в полузащитнике Харри Уинксе, которому "Тоттенхэм" указал на дверь.

В минувшем сезоне Уинкс отметился только девятью появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги, а последний раз сыграл все 90 минут еще в феврале против "Лидса".



Харри нет места в планах главного тренера "Тоттенхэма" Антонио Конте на следующий сезон, и "шпоры" уже попросили 26-летнего англичанина, на место которого был приглашен Ив Биссума из "Брайтона", подыскать себе другое пристанище.



Как сообщает Sky Sports, этой ситуацией готов воспользоваться "Эвертон", чей наставник Фрэнк Лэмпард дал зеленый свет на начало процесса переговоров по трансферу Уинкса.



Отметим, что Лэмпард лишь в январе пригласил другого полузащитника из "Тоттенхэма", Деле Алли. Правда, этот переход себя не оправдал.