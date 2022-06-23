Светская хроника за четверг
Марко Асенсио выбирает "Ливерпуль". Антони рвется в "Манчестер Юнайтед". Игроки "Челси" просят купить Ришарлисона. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.
Полузащитник "Реала" Марко Асенсио предпочитает "Ливерпуль" "Милану". (Daily Mail)
Вингер "Аякса" Антони настроен перейти в "Манчестер Юнайтед". (The Sun)
"Юнайтед" готов продать крайнего защитника Брандона Уильямса за 10 миллионов фунтов. (The Sun)
"Саутгемптон" пытается оградить Джеймса Уорд-Проуза от интереса "Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэма" и "Вест Хэма", назначив за своего капитана цену в 75 млн. фунтов. (Give Me Sport)
"Сити" значительно продвинулся в переговорах о покупке защитника "Брайтона" Марка Кукурельи. (Football Insider)
"Тоттенхэм" отпустит вингера Стивена Бергвейна, которого хочет "Аякс", только за 25 млн. фунтов. (Sky Sports)
"Фулхэм" готовится предложить 10 млн. фунтов за защитника "Ливерпуля" Неко Уильямса. (Daily Mail)
"Лидс" видит в вингере ПСВ Коди Гакпо замену для Рафиньи, которого пытается переманить "Арсенал". (Foot Mercato)
"Арсенал" продвигается в переговорах с "Сити" о покупке нападающего Габриэля Жезуса, которого все еще хотят "Тоттенхэм" и ПСЖ. (Fabrizio Romano)
"Лидс" отпустит Рафинью, которого жаждут заполучить "Тоттенхэм", "Челси" и "Барселона", только за 65 млн. фунтов. (Fabrizio Romano)
"Ницца" хочет арендовать голкипера "Челси" Кепу Аррисабалагу. (Foot Mercato)
"Челси" вступит в переговоры по вингеру "Сити" Рахиму Стерлингу, как только Ромелу Лукаку вернется в "Интер". (Sky Sports)
Игроки "Челси" призывают своего тренера Томаса Тухеля купить нападающего "Эвертона" Ришарлисона. (The Sun)
Зимбабвийский полузащитник "Реймса" Маршалл Мунеци может прийти на место покинувшего "Брайтон" Ива Биссума. (Daily Mail)
Другое
Майкл Эдвардс отказался стать спортивным директором "Челси". (CaughOffside)
Нападающему "Юнайтед" Мейсону Гринвуду сегодня должны продлить залог. (The Sun)
Нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду согласился возместить ущерб владельцу дома, в который врезался его работник на принадлежащей футболисту машине Bugatti Veyron за 1.7 млн. фунтов. (The Sun)
Защитник "Юнайтед" Аксель Туанзебе шокировал фанатов рельефом своего тела. (The Sun)
Полузащитник "Челси" Билли Гилмор проводит отпуск вместе с Джудом Беллингемом из дортмундской "Боруссии". (The Sun)
23.06.2022 07:00
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Последние комментарии:
Майкл Эдвардс отказался стать спортивным директором "Челси". (CaughOffside)
конечно это лучший вариант чем спорт.директор из Атлетико, местный который знает лигу, надо уговаривать любым способом
Челси давно потерял в аспекте скупания лучших игроков команды 7-10 мест. Например Райса вернуть не могут уже который год, а в нём есть большая необходимость. Не смогли купить Заа, в итоге пришлось покупать ненужный материал - Зиеш.
Потеря позиций на внутреннем рынке - одна из самых больших проблем. Покупка игрока внутри лиги это уже 50% залог успеха, учитывая что он уже знаком с лигой, адаптация и прочее не нужна. Практически сходу вписывается в клуб. Сколько таких Ван Дейков Челси прошляпил, что в итоге играет 38 летний Сильва.
Сколько игроков Челси потерял/потеряет с убытком, просто из-за неправильного распределения зарплат. Вовремя не предлагают продлить контракт, игроку основы приходится до последнего ждать предложение и Челси его делает 1+1, конечно же он отказывается и Челси теряет на этом десятки млн. фунтов.
Марину все хвалят, мол хорошо Азара продала в Реал. А посмотрите сколько провальных трансферов именно она провела (потому что в Челси никогда тренер не имел возможности подписывать под себя). Ладно бы просто покупала и игрок не заиграл, обратно куда то пристроила бы. Так нет! Челси терял все вложенные деньги до копейки. Зачем было покупать Аррисабалагу за 80 млн. евро? Не было на рынке в прошлом году нападающих? Хорошо! Ну и играли бы дальше как играли с тем же нападением который выиграл ЛЧ, зачем нужен был этот Лукаку который абсолютно не вписывается в игру Тухеля? Вся команда шарахалась от этого бревна. Ладно бы если бы он стоил например 40 млн. еще куда не шло, на самый худой конец куда то можно было бы продать в Милан за 25, например. А теперь что?
минус 38 млн. Дринквоутер
минус 40 млн. Зиеш
минус 40 млн. Бакайоко
минус 40 млн. Батшуаи
минус 65 млн. Мората
минус 80 млн. Кепа
минус 98 млн. Лукаку
потеря бесплатно Рюдигера
потеря бесплатно Кристенсена
возможная потеря еще как минимум 4 игроков основы по причине окончания срока контракта (тупо не могут продлить)
Марина потратила 400 млн. абсолютно в никуда (выкинула) и платила огромные зарплаты им и до сих пор продолжает, что добавляет к этой сумме еще не один десяток млн. - колоссальные убытки. Это они называют топовым менеджментом? 500 млн. слила, потеряла 2 игроков бесплатно за двоих можно было получить в сумме 75-80 млн. если не больше, так же еще из-за этой потери Челси вынужден вовлечь неплановые средства на латания образовавшихся дыр в защите. Это еще сколько глупых потерянных средств не учитывается, например аренда Сауля (Тухель был в шоке, зачем позвали этого скисшего испанца который в Атлетико в основу не проходит) и еще платили ему год 10 млн. евро зарплату и Атлетико комиссионные за аренду.
Вот это топовый менеджмент.
А по факту Марину спас от полного провала Лэмпард 3 года назад, которого слили в итоге. А именно он вовлёк Маунта и Джеймса и превратил их игроков основы, Томори (которого Марина продала), Абрахама (которого Марина продала) и многих других.
Вот теперь сами и думайте, был ли в Челси действительно топовый менеджмент или нет. Ответ очевиден.
(ответить)
https://www.imdb.com/title/tt20255706/
Кто-нибудь смотрел? Почему такой низкий рейтинг?
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Ришарлисон топ трансфер будет для синих
(ответить)
"Мане уходит легендой "Ливерпуля"
Источник: http://fapl.ru/posts/93923/#reply
маня сосадио запомнилось только своими нырками, крысиным ударом в руку Сиссоко в финале ЛЧ, да бабской враждой-борьбой с сосалашкой за звание первой шлюшки в портовом борделя - настоящая легенда лгбтпуля ахахаха
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Райт-Филлипс ожидает, что Холанд забьет больше Нуньеса
Источник: http://fapl.ru/posts/93922/
просто обкончали скузню и их трансферный фэйл)))
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> "Сити" значительно продвинулся в переговорах о покупке защитника "Брайтона" Марка Кукурельи. (Football Insider)
КОРОЛИ!!!
> "Арсенал" продвигается в переговорах с "Сити" о покупке нападающего Габриэля Жезуса, которого все еще хотят "Тоттенхэм" и ПСЖ. (Fabrizio Romano)
КОРОЛЬ!!!
> "Челси" вступит в переговоры по вингеру "Сити" Рахиму Стерлингу. (Sky Sports)
КОРОЛЬ!!!
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1 Манчестер Сити 38 93
2 Ливерпуль 38 92
Источник: http://fapl.ru/
КОРОЛИ на троне!!!
лузерпул на страпоне!!!
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