Светская хроника за четверг

Марко Асенсио выбирает "Ливерпуль". Антони рвется в "Манчестер Юнайтед". Игроки "Челси" просят купить Ришарлисона. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Полузащитник "Реала" Марко Асенсио предпочитает "Ливерпуль" "Милану". (Daily Mail)



Вингер "Аякса" Антони настроен перейти в "Манчестер Юнайтед". (The Sun)



"Юнайтед" готов продать крайнего защитника Брандона Уильямса за 10 миллионов фунтов. (The Sun)



"Саутгемптон" пытается оградить Джеймса Уорд-Проуза от интереса "Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэма" и "Вест Хэма", назначив за своего капитана цену в 75 млн. фунтов. (Give Me Sport)



"Сити" значительно продвинулся в переговорах о покупке защитника "Брайтона" Марка Кукурельи. (Football Insider)



"Тоттенхэм" отпустит вингера Стивена Бергвейна, которого хочет "Аякс", только за 25 млн. фунтов. (Sky Sports)



"Фулхэм" готовится предложить 10 млн. фунтов за защитника "Ливерпуля" Неко Уильямса. (Daily Mail)



"Лидс" видит в вингере ПСВ Коди Гакпо замену для Рафиньи, которого пытается переманить "Арсенал". (Foot Mercato)



"Арсенал" продвигается в переговорах с "Сити" о покупке нападающего Габриэля Жезуса, которого все еще хотят "Тоттенхэм" и ПСЖ. (Fabrizio Romano)



"Лидс" отпустит Рафинью, которого жаждут заполучить "Тоттенхэм", "Челси" и "Барселона", только за 65 млн. фунтов. (Fabrizio Romano)



"Ницца" хочет арендовать голкипера "Челси" Кепу Аррисабалагу. (Foot Mercato)



"Челси" вступит в переговоры по вингеру "Сити" Рахиму Стерлингу, как только Ромелу Лукаку вернется в "Интер". (Sky Sports)



Игроки "Челси" призывают своего тренера Томаса Тухеля купить нападающего "Эвертона" Ришарлисона. (The Sun)



Зимбабвийский полузащитник "Реймса" Маршалл Мунеци может прийти на место покинувшего "Брайтон" Ива Биссума. (Daily Mail)



Другое



Майкл Эдвардс отказался стать спортивным директором "Челси". (CaughOffside)



Нападающему "Юнайтед" Мейсону Гринвуду сегодня должны продлить залог. (The Sun)



Нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду согласился возместить ущерб владельцу дома, в который врезался его работник на принадлежащей футболисту машине Bugatti Veyron за 1.7 млн. фунтов. (The Sun)



Защитник "Юнайтед" Аксель Туанзебе шокировал фанатов рельефом своего тела. (The Sun)



Полузащитник "Челси" Билли Гилмор проводит отпуск вместе с Джудом Беллингемом из дортмундской "Боруссии". (The Sun)