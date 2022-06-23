МЮ и "Челси" хотят Майкла Эдвардса

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" хотят заполучить бывшего спортивного директора "Ливерпуля" Майкла Эдвардса.

Слухи об уходе Эдвардса из "Ливерпуля" начали появляться еще год назад, и в ноябре, Майкл, наконец, подтвердил, что в конце сезона уступит свое место Джулиану Уорду.



За 10 лет работы в мерсисайдском клубе Эдвардс заработал репутацию трансферного гуру. Майкл привел на "Энфилд" множество игроков, включая Алиссона, Виргила Ван Дейка и Мохамеда Салаха, а также принес "красным" 146 миллионов фунтов за Филиппе Коутиньо.



Неудивительно, что такого рода специалист в вопросе трансферов привлек внимание "Юнайтед". Сразу несколько источников подтвердили Daily Mail, что "красные дьяволы" мечтают заполучить Майкла.



Также виды на Эдварда имеет "Челси", который в среду анонсировал уход из клуба директора Марины Грановской в конце августа.