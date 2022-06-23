Лукаку отказался от трети зарплаты ради возвращения в "Интер"
Ради возвращения в "Интер" нападающий "Челси" Ромелу Лукаку отказался от трети своей зарплаты.
На текущей неделе "Интер" согласовал аренду Лукаку на следующий сезон за 10.3 млн. фунтов, включая 3.4 млн. фунтов в виде бонусов.
Проблемой к заключению этой сделки могла бы стать внушительная зарплата Ромелу на "Стэмфорд Бридж", однако 29-летний бельгиец так сильно хочет вернуться в Италию, что отказался от значительной части заплаты.
Как сообщает Sky Sports, с возвращением на "Сан-Сиро" зарплата Лукаку снизится с 10 до 7 млн. фунтов в год "чистыми". Платит ее полностью будет "Интер".
Добавим, "Челси" только прошлым летом приобрел Лукаку у "Интера" за 97.5 млн. фунтов. В сезоне 2021/22 Ромелу стал лучшим бомбардиром "синих", забив 15 голов во всех соревнованиях, но в Премьер-Лиге отличился лишь восемь раз.
23.06.2022 00:05
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Ох уж эти цыгане итальянские
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