"Борнмут" подписал Райана Фредерикса

Вернувшийся в Премьер-Лигу "Борнмут" подписал свободным агентом крайнего защитника "Вест Хэма" Райана Фредерикса.

Фредерикс провел 77 матчей за "Вест Хэм" после своего перехода из "Фулхэма" в июне 2018, также на правах свободного агента. Райан сыграл важную роль в достижении "молотобойцами" полуфинала Лиги Европы в минувшем сезоне.



Но заявил Райан, продукт академии "Тоттенхэма", еще в "Фулхэме", с которым вышел в Премьер-Лигу в 2018, попав в символическую сборную Чемпионшипа по итогам сезона 2017/18.



Теперь 29-летний англичанин будет выступать за "Борнмут", с которым он заключил контракт до 2024 года.



Добавим, что Фредерикс прекрасно знаком с главным тренером "вишенок" Скоттом Паркером, вместе с которым он на протяжении двух лет выступал бок о бок за "Фулхэм".