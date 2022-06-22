"Тоттенхэм" требует у "Аякса" 20 млн. фунтов за Бергвейна

"Тоттенхэм" потребовал у "Аякса" 20 миллионов фунтов за вингера Стивена Бергвейна.

Во второй половине минувшего сезона 24-летний Бергвейн был редким гостем на поле из-за отличной игры новичка "шпор" Деяна Кулусевски.



Как сообщает Evening Standard, "Тоттенхэм" не собирается стоять на пути у Стивена и готов отпустить его всего за 20 млн. фунтов.



Это на 7 млн. фунтов меньше той суммы, за которую сами "шпоры" приобрели Бергвейна у ПСВ в январе 2020. И, кажется, эти деньги у "Аякса" будут.



Дело в том, что сейчас "Аякс" продает нападающего Себастьяна Алле в дортмундскую "Боруссию" за 30 млн. фунтов.