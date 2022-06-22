Клопп: "Мане уходит легендой "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал переход нападающего Садио Мане в "Баварию".

Ранее днем "Бавария" завершила приобретение Мане за 35 миллионов фунтов. Клопп уверен, что в течение своих шести сезонов выступлений за "Ливерпуль" Садио заслужил статус легенды клуба.



"Это важный момент. Никому не нужно пытаться притворяться, что это наоборот".



"Один из величайших игроков "Ливерпуля" всех времен уходит, и мы должны понимать, насколько это значимое событие".



"Он уходит с нашей благодарностью и любовью. Он уходит с гарантированным статусом одного из величайших. И да, он уходит в момент, когда является одним из лучших игроков в мировом футболе".



"Однако мы не должны горевать по поводу того, что теряем. Вместо этого мы должны праздновать, чем нам довелось обладать".



"Забитые им голы, выигранные им трофеи — он несомненно является легендой, в том числе легендой современного "Ливерпуля".



"Я полностью уважаю его решение, и я уверен, наши болельщики — тоже. Если вы любите "Ливерпуль", вы должны любить Садио, и это не обсуждается. Для нас это потеря, для "Баварии" — приобретение".



"Мы желаем ему исключительно успеха в каждом сыгранном им матче, только если это не матч против нас, конечно. Его звезда продолжит блистать. У меня нет сомнений", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".