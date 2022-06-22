"Челси" готов продать Жоржиньо или Канте

Жоржиньо и Нголо Канте "Челси" готов выслушать предложения по полузащитникам Жоржиньо и Нголо Канте этим летом.

В данный момент будущее и Жоржиньо, и Канте на "Стэмфорд Бридж" выглядит туманно. У обоих игроков остается только 12 месяцев по действующим контрактам.

Как стало известно Football.London, если по 30-летнему итальянцу или 31-летнему французу поступит хорошее предложение, "Челси" не будет отказываться от сделки.

Отметим, что Жоржиньо регулярно связывают с возвращением в Серию А, тогда как Канте сватают в "Манчестер Юнайтед".

Уход того или другого может открыть дверь в первую команду для Конора Галлахера, который провел отличный сезон за "Кристал Пэлас" на правах аренды. Кроме того, "синие" могут выйти на трансферный рынок для приглашения другого полузащитника — вроде Адриена Рабьо из "Ювентуса".


Метки Жоржиньо, Канте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.06.2022 19:00

Количество просмотров Просмотров: 131



Поиск: