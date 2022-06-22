"Челси" готов продать Жоржиньо или Канте

"Челси" готов выслушать предложения по полузащитникам Жоржиньо и Нголо Канте этим летом.

В данный момент будущее и Жоржиньо, и Канте на "Стэмфорд Бридж" выглядит туманно. У обоих игроков остается только 12 месяцев по действующим контрактам.



Как стало известно Football.London, если по 30-летнему итальянцу или 31-летнему французу поступит хорошее предложение, "Челси" не будет отказываться от сделки.



Отметим, что Жоржиньо регулярно связывают с возвращением в Серию А, тогда как Канте сватают в "Манчестер Юнайтед".



Уход того или другого может открыть дверь в первую команду для Конора Галлахера, который провел отличный сезон за "Кристал Пэлас" на правах аренды. Кроме того, "синие" могут выйти на трансферный рынок для приглашения другого полузащитника — вроде Адриена Рабьо из "Ювентуса".