Бак и Грановская недосчитаются многих миллионов, покидая "Челси"

Марина Грановская и Брюс Бак Президент "Челси" Брюс Бак и директор Марина Грановская недосчитаются многих миллионов фунтов в виде бонусов по причине своего поспешного ухода из клуба.

Как известно, "Челси" еще в понедельник анонсировал расставание с Баком в конце июня. Грановская покинет свой пост в конце августа.

По информации Daily Mail, в ходе переговоров о покупке Тоддом Бели лондонского клуба Брюс и Марина дали понять, что хотят остаться на своих постах. За это им был обещаны бонусы на общую сумму в 50 миллионов фунтов.

Но поскольку теперь Бак и Грановская уходят, они недосчитаются значительной части этой суммы. И на "Стэмфорд Бридж" весьма удивлены такой резкой сменой настроений своих топ-менеджеров.

В то же время ожидается, что технический советник Петр Чех останется в "Челси", несмотря на тесную связь с Грановской.


Метки Бак, Грановская, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.06.2022 18:00

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  1. apolikarium 22.06.2022 18:26 # apolikarium
    Друзья кошелька бункерной крысы идут по известному направлению ( наслаждаться уже полученными миллионами)

    (ответить)

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