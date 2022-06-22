Бак и Грановская недосчитаются многих миллионов, покидая "Челси"
Президент "Челси" Брюс Бак и директор Марина Грановская недосчитаются многих миллионов фунтов в виде бонусов по причине своего поспешного ухода из клуба.
Как известно, "Челси" еще в понедельник анонсировал расставание с Баком в конце июня. Грановская покинет свой пост в конце августа.
По информации Daily Mail, в ходе переговоров о покупке Тоддом Бели лондонского клуба Брюс и Марина дали понять, что хотят остаться на своих постах. За это им был обещаны бонусы на общую сумму в 50 миллионов фунтов.
Но поскольку теперь Бак и Грановская уходят, они недосчитаются значительной части этой суммы. И на "Стэмфорд Бридж" весьма удивлены такой резкой сменой настроений своих топ-менеджеров.
В то же время ожидается, что технический советник Петр Чех останется в "Челси", несмотря на тесную связь с Грановской.
22.06.2022 18:00
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Друзья кошелька бункерной крысы идут по известному направлению ( наслаждаться уже полученными миллионами)
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