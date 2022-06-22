Бак и Грановская недосчитаются многих миллионов, покидая "Челси"

Президент "Челси" Брюс Бак и директор Марина Грановская недосчитаются многих миллионов фунтов в виде бонусов по причине своего поспешного ухода из клуба.

Как известно, "Челси" еще в понедельник анонсировал расставание с Баком в конце июня. Грановская покинет свой пост в конце августа.



По информации Daily Mail, в ходе переговоров о покупке Тоддом Бели лондонского клуба Брюс и Марина дали понять, что хотят остаться на своих постах. За это им был обещаны бонусы на общую сумму в 50 миллионов фунтов.



Но поскольку теперь Бак и Грановская уходят, они недосчитаются значительной части этой суммы. И на "Стэмфорд Бридж" весьма удивлены такой резкой сменой настроений своих топ-менеджеров.



В то же время ожидается, что технический советник Петр Чех останется в "Челси", несмотря на тесную связь с Грановской.