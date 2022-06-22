Магуайр останется в МЮ, но может лишиться повязки

Защитник Харри Магуайр останется в "Манчестер Юнайтед", но все еще может лишиться капитанской повязки.

Магуайр провалил сезон 2021/22. К игре Харри в обороне и его лидерским качествам регулярно возникали вопросы.



В прессе даже появились слухи, что новый главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг может избавиться от самого дорогого защитника в мире.



Однако Daily Mail утверждает, что в первую очередь Тен Хаг намерен выпроводить из клуба Эрика Байи, Фила Джонса и Акселя Туанзебе, если говорить об игроках центра обороны.



А вот повязки Магуайр может лишиться. Этот вопрос Тен Хаг собирается решить во время предсезонного периода. На роль нового капитана "красных дьяволов", вероятно, будут претендовать игроки вроде Давида Де Хеа, Криштиану Роналду и Бруну Фернандеша.