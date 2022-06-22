В МЮ ожидают, что Мартиаль останется

"Манчестер Юнайтед" ожидает, что Антони Мартиаль проведет следующий сезон на "Олд Траффорд" ввиду отсутствия предложений по французскому нападающему.

За два последних сезона Мартиаль забил только восемь голов за "Юнайтед", а вторую половину минувшей кампании провел в "Севилье" на правах аренды.



Командировка в солнечную Андалусию не помогла Антони взбодриться, и "Севилья" без колебаний вернула игрока "красным дьяволам" по окончании сезона.



Как сообщает Manchester Evening News, "никто не стучится в дверь", чтобы заполучить 26-летнего француза на следующий сезон.



Отсутствие интереса других клубов к Мартиалю означает, что уже в понедельник Антони приступит к предсезонной подготовке и будет сражаться за место в планах Эрика Тен Хага.