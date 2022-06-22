В МЮ ожидают, что Мартиаль останется
"Манчестер Юнайтед" ожидает, что Антони Мартиаль проведет следующий сезон на "Олд Траффорд" ввиду отсутствия предложений по французскому нападающему.
За два последних сезона Мартиаль забил только восемь голов за "Юнайтед", а вторую половину минувшей кампании провел в "Севилье" на правах аренды.
Командировка в солнечную Андалусию не помогла Антони взбодриться, и "Севилья" без колебаний вернула игрока "красным дьяволам" по окончании сезона.
Как сообщает Manchester Evening News, "никто не стучится в дверь", чтобы заполучить 26-летнего француза на следующий сезон.
Отсутствие интереса других клубов к Мартиалю означает, что уже в понедельник Антони приступит к предсезонной подготовке и будет сражаться за место в планах Эрика Тен Хага.
22.06.2022 15:00
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https://youtu.be/x-lwAr_TbZU
Просвещайтесь, команды. Надо сказать, что шкртел тоже хорошо имитировал сопротивление, молодец
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Чел оправдал свой трансфер в первом же матче, качественно присунув лузерпулю, и с тех пор бросил играть, что тут поделаешь. Кошмар фенов лфк
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это расплата за то что погнался за лёгкими деньгами, надо было переходить к Венгеру он бы точно из него топаря сделал
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Еще один француз из МЮ, который стух на пике карьеры. Прям закономерность какая-та.
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