В МЮ ожидают, что Мартиаль останется

Антони Мартиаль "Манчестер Юнайтед" ожидает, что Антони Мартиаль проведет следующий сезон на "Олд Траффорд" ввиду отсутствия предложений по французскому нападающему.

За два последних сезона Мартиаль забил только восемь голов за "Юнайтед", а вторую половину минувшей кампании провел в "Севилье" на правах аренды.

Командировка в солнечную Андалусию не помогла Антони взбодриться, и "Севилья" без колебаний вернула игрока "красным дьяволам" по окончании сезона.

Как сообщает Manchester Evening News, "никто не стучится в дверь", чтобы заполучить 26-летнего француза на следующий сезон.

Отсутствие интереса других клубов к Мартиалю означает, что уже в понедельник Антони приступит к предсезонной подготовке и будет сражаться за место в планах Эрика Тен Хага.


Метки Манчестер Юнайтед, Мартиаль

Автор mihajlo   

Дата 22.06.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. isidro 22.06.2022 15:44 # isidro
    https://youtu.be/x-lwAr_TbZU
    Просвещайтесь, команды. Надо сказать, что шкртел тоже хорошо имитировал сопротивление, молодец

    (ответить)

  2. isidro 22.06.2022 15:37 # isidro
    Чел оправдал свой трансфер в первом же матче, качественно присунув лузерпулю, и с тех пор бросил играть, что тут поделаешь. Кошмар фенов лфк

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  3. irbis85 22.06.2022 15:35 # irbis85
    это расплата за то что погнался за лёгкими деньгами, надо было переходить к Венгеру он бы точно из него топаря сделал

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  4. empry 22.06.2022 15:10 # empry
    Еще один француз из МЮ, который стух на пике карьеры. Прям закономерность какая-та.

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