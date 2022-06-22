Стерлинг хочет определиться с новым клубом в ближайшие две недели

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг не заинтересован в том, чтобы сага с его будущим затянулась до конца лета, намереваясь решить этот вопрос в ближайшие две недели.

В последние дни спекуляции насчет возможного ухода Стерлинга из "Сити" просто зашкаливают. Рахима сватают в "Челси", "Барселону" и "Реал".



Также пресса сообщала об интересе к Стерлингу со стороны "Баварии" — до того, как чемпионы Бундеслиги согласовали приобретение Садио Мане из "Ливерпуля".



Сам Рахим, меж тем, проводит летние каникулы на Ямайке после выступлений за сборную Англии в Лиге Наций, размышляя о своем будущим.



Как сообщает The Telegraph, Стерлинг хочет начать предсезонную подготовку уже в новом клубе. Это означает, что Рахим должен сделать выбор не позднее начала июля.



Если верить Sky Sports, "Челси" пока не начинал официальные переговоры со Стерлингом, но планирует активизироваться, как только проводит назад в "Интер" Ромелу Лукаку.



Ожидается, что "Сити" не будет стоять на пути у Рахима, ведь контракт 27-летнего англичанина истекает уже через 12 месяцев.