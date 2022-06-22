"Лидс" отклонил стартовое предложение "Арсенала" по Рафинье

Рафинья "Арсенал" сделал стартовое предложение о покупке вингера Рафиньи, но "Лидс" ответил отказом.

Sky Sports не уточняет, какую сумму предложил "Арсенал", лишь подчеркивая, что "оффер" лондонского клуба не дотягивает до ожиданий "Лидса".

Тем не менее, "канониры" не собираются отступать и вскоре должны вернуться с улучшенным предложением.

"Арсенал" надеется воспользоваться тем, что в данный момент "Барселона", куда изначально собирался перейти Рафинья, не располагает достаточными средствами для покупки 25-летнего игрока сборной Бразилии.

Добавим, в минувшем сезоне Рафинья забил 11 голов и отдал три результативные передачи, чего "Лидсу" едва хватило, чтобы избежать вылета из Премьер-Лиги.


Метки Арсенал, Лидс, Рафинья

Автор mihajlo   

Дата 22.06.2022 13:00

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Последние комментарии:




  1. division 22.06.2022 13:47 # division
    Ага, ему там Барса с Баварией контракты предлагают, а он пойдет к ггшкам, чтобы бороться за зону Ле, вместо того чтоб выигрывать чемпионаты Испании и Германии

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  2. mixmaster 22.06.2022 13:37 # mixmaster
    как же пенсопидоры смотрят и завидуют. у них то лукакО был куплен за 130кк, что бы потом в аренду за 8 сдать))
    а королевский Арсенал просто без лишнего шума усиляется.

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  3. chelsea88 22.06.2022 13:07 # chelsea88
    Гейгуннерасты могут начинать кукарекать мол не нужен был.

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  4. arsenverim 22.06.2022 13:02 # arsenverim
    Лед тронулся

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