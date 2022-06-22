"Лидс" отклонил стартовое предложение "Арсенала" по Рафинье

"Арсенал" сделал стартовое предложение о покупке вингера Рафиньи, но "Лидс" ответил отказом.

Sky Sports не уточняет, какую сумму предложил "Арсенал", лишь подчеркивая, что "оффер" лондонского клуба не дотягивает до ожиданий "Лидса".



Тем не менее, "канониры" не собираются отступать и вскоре должны вернуться с улучшенным предложением.



"Арсенал" надеется воспользоваться тем, что в данный момент "Барселона", куда изначально собирался перейти Рафинья, не располагает достаточными средствами для покупки 25-летнего игрока сборной Бразилии.



Добавим, в минувшем сезоне Рафинья забил 11 голов и отдал три результативные передачи, чего "Лидсу" едва хватило, чтобы избежать вылета из Премьер-Лиги.