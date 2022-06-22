"Челси" подтвердил расставание с Грановской

Марина Грановская "Челси" официально объявил, что Марина Грановская покинет пост директора клуба в конце летнего трансферного окна.

Лишь в минувший понедельник "Челси" сообщил, что в конце июня Брюс Бак оставит должность президента, которую он занимал последние 19 лет.

Как и Бак, Грановская считалась доверенным лицом бывшего владельцам"синих" Романа Абрамовича, с которым она поработала еще до своего прихода в лондонский клуб.

Объявляя об уходе Грановской, одновременно "Челси" сообщает, что новый владелец клуба Тодд Бели был назначен президентом и временно исполняющим обязанности спортивного директора.

"Мы благодарим Марину за многие годы превосходной службы клубу и желаем ей всего наилучшего в ее будущих начинаниях", — говорится в заявлении Бели.


Метки Бели, Грановская, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.06.2022 12:00

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  1. suddenly 22.06.2022 12:08 # suddenly
    Владелец, президент и спортивный директор в одном лице - ну держись Челси :)

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  2. thegodfather 22.06.2022 12:03 # thegodfather
    Бааляя это плохо)))
    Ну хоть то до конца доведет.

    Она лучший спорт дир в мире, но у челси структура уже бетонная так или иначе.

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