"Челси" подтвердил расставание с Грановской
"Челси" официально объявил, что Марина Грановская покинет пост директора клуба в конце летнего трансферного окна.
Лишь в минувший понедельник "Челси" сообщил, что в конце июня Брюс Бак оставит должность президента, которую он занимал последние 19 лет.
Как и Бак, Грановская считалась доверенным лицом бывшего владельцам"синих" Романа Абрамовича, с которым она поработала еще до своего прихода в лондонский клуб.
Объявляя об уходе Грановской, одновременно "Челси" сообщает, что новый владелец клуба Тодд Бели был назначен президентом и временно исполняющим обязанности спортивного директора.
"Мы благодарим Марину за многие годы превосходной службы клубу и желаем ей всего наилучшего в ее будущих начинаниях", — говорится в заявлении Бели.
22.06.2022 12:00
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Последние комментарии:
Владелец, президент и спортивный директор в одном лице - ну держись Челси :)
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Бааляя это плохо)))
Ну хоть то до конца доведет.
Она лучший спорт дир в мире, но у челси структура уже бетонная так или иначе.
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