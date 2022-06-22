"Челси" подтвердил расставание с Грановской

"Челси" официально объявил, что Марина Грановская покинет пост директора клуба в конце летнего трансферного окна.

Лишь в минувший понедельник "Челси" сообщил, что в конце июня Брюс Бак оставит должность президента, которую он занимал последние 19 лет.



Как и Бак, Грановская считалась доверенным лицом бывшего владельцам"синих" Романа Абрамовича, с которым она поработала еще до своего прихода в лондонский клуб.



Объявляя об уходе Грановской, одновременно "Челси" сообщает, что новый владелец клуба Тодд Бели был назначен президентом и временно исполняющим обязанности спортивного директора.



"Мы благодарим Марину за многие годы превосходной службы клубу и желаем ей всего наилучшего в ее будущих начинаниях", — говорится в заявлении Бели.